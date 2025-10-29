Lisa愛牌鼻通出包！驗出「微生物超標」　泰官方：快停用檢查編號

▲泰國Hong Thai天鵝牌草藥鼻通。（圖／記者張方瑀攝）



記者張方瑀／綜合報導

BLACKPINK成員Lisa多年來愛用的泰國「Hong Thai天鵝牌草藥鼻通」近日被泰國食品藥物管理局（FDA）點名出包，官方檢測發現該產品「微生物超標」，恐引發感染風險。泰國FDA已發出公共衛生警告，要求民眾立即停止使用，並公布問題批號與製造日期，呼籲大家盡快檢查手邊產品。

根據泰國FDA公告指出，Hong Thai草藥鼻通第2配方（註冊號G 309/62）在例行抽驗中被發現含有微生物污染，違反多項安全標準，被正式標示為「不合格草藥產品」，違反《2019年草藥產品管制法》第60條(b)及第72條(6)。

▲泰國Hong Thai天鵝牌草藥鼻通微生物超標。（圖／Thailand’s FDA）



泰國FDA副秘書長威提（Withit Supachaiyagul）指出，該產品不符合製造與安全標準，任何情況下都不應繼續使用。受污染的批次為Lot No.000332，製造日期2024年12月9日，有效期限至2027年12月8日，由曼谷邦派區（Bang Phai）的Hong Thai Panich公司生產。

FDA強調，微生物含量過高的產品可能導致感染、呼吸道發炎或其他健康併發症，特別是對免疫力較弱者危險更高。依規定，違法製造商可面臨最高2年徒刑及20萬泰銖（約台幣18.8萬元）罰鍰；販售者則可能被判6個月徒刑或罰款5萬泰銖（約台幣4.7萬元），兩者皆可能併罰。

「鼻通」（Inhaler）又稱薄荷棒或鼻吸棒，是泰國人日常生活中不可或缺的小物，主成分包含薄荷醇（Menthol）、樟腦、冰片（Borneol）與尤加利油，具有提神醒腦、通鼻與緩解暈車的功效，也是不少台灣旅客赴泰必買的伴手禮。

泰國FDA最後提醒，民眾應只購買通過官方認證的草藥產品，避免使用來路不明或無註冊編號的商品，以免造成不必要的健康風險。