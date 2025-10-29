　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Lisa愛牌鼻通出包！驗出「微生物超標」　泰官方：快停用檢查編號

▲▼泰國「Hong Thai天鵝牌草藥鼻通」。（圖／記者張方瑀攝）

▲泰國Hong Thai天鵝牌草藥鼻通。（圖／記者張方瑀攝）

記者張方瑀／綜合報導

BLACKPINK成員Lisa多年來愛用的泰國「Hong Thai天鵝牌草藥鼻通」近日被泰國食品藥物管理局（FDA）點名出包，官方檢測發現該產品「微生物超標」，恐引發感染風險。泰國FDA已發出公共衛生警告，要求民眾立即停止使用，並公布問題批號與製造日期，呼籲大家盡快檢查手邊產品。

根據泰國FDA公告指出，Hong Thai草藥鼻通第2配方（註冊號G 309/62）在例行抽驗中被發現含有微生物污染，違反多項安全標準，被正式標示為「不合格草藥產品」，違反《2019年草藥產品管制法》第60條(b)及第72條(6)。

▲▼泰國Hong Thai天鵝牌草藥鼻通。（圖／Thailand’s Food and Drug Administration）

▲泰國Hong Thai天鵝牌草藥鼻通微生物超標。（圖／Thailand’s FDA）

泰國FDA副秘書長威提（Withit Supachaiyagul）指出，該產品不符合製造與安全標準，任何情況下都不應繼續使用。受污染的批次為Lot No.000332，製造日期2024年12月9日，有效期限至2027年12月8日，由曼谷邦派區（Bang Phai）的Hong Thai Panich公司生產。

FDA強調，微生物含量過高的產品可能導致感染、呼吸道發炎或其他健康併發症，特別是對免疫力較弱者危險更高。依規定，違法製造商可面臨最高2年徒刑及20萬泰銖（約台幣18.8萬元）罰鍰；販售者則可能被判6個月徒刑或罰款5萬泰銖（約台幣4.7萬元），兩者皆可能併罰。

「鼻通」（Inhaler）又稱薄荷棒或鼻吸棒，是泰國人日常生活中不可或缺的小物，主成分包含薄荷醇（Menthol）、樟腦、冰片（Borneol）與尤加利油，具有提神醒腦、通鼻與緩解暈車的功效，也是不少台灣旅客赴泰必買的伴手禮。

泰國FDA最後提醒，民眾應只購買通過官方認證的草藥產品，避免使用來路不明或無註冊編號的商品，以免造成不必要的健康風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lisa愛牌出包！　泰官方：快停用檢查編號
快訊／男嬰遭丟排水溝亡　25歲生母落網
快訊／中職正式公告自由球員！　21位列A級
凌晨2點才睡！　大谷翔平挨轟懊悔：沒做到最理想
90歲嬤遭兒裝袋丟山坡　驗屍結果曝
快訊／豬瘟爆發後出國　「隔空看診」獸醫佐回來了
快訊／大谷翔平吞敗投！　藍鳥系列賽扳平
騙「18禁挑戰」有獎金　2正妹遭猥褻性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

玫瑰花裝飾太浪漫　情侶深夜闖餐廳「激情在打卡景點愛愛」行竊

法第一夫人被誣指是男的　女兒：母親長期焦慮不敢上網

Lisa愛牌鼻通出包！驗出「微生物超標」　泰官方：快停用檢查編號

美國對日本軍售進度超前　川普：F-35飛彈本周運抵

不論結果如何「對習近平已是勝利」　CNN點出川習會1關鍵

情人節約會喝一杯　女老師喝下毒雞尾酒「食道被燒穿」身亡

安倍昭惠親贈川普「金字和平畫」　重現兩人深厚情誼

川普飛抵南韓畫面曝！　淡定回應北韓射彈「重點是川習會」

川普稱「台灣就是台灣」親曝這點最棒　川習會不一定談到台灣

巴西史上最大規模攻堅！　里約熱內盧大批警力掃蕩釀64死

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

玫瑰花裝飾太浪漫　情侶深夜闖餐廳「激情在打卡景點愛愛」行竊

法第一夫人被誣指是男的　女兒：母親長期焦慮不敢上網

Lisa愛牌鼻通出包！驗出「微生物超標」　泰官方：快停用檢查編號

美國對日本軍售進度超前　川普：F-35飛彈本周運抵

不論結果如何「對習近平已是勝利」　CNN點出川習會1關鍵

情人節約會喝一杯　女老師喝下毒雞尾酒「食道被燒穿」身亡

安倍昭惠親贈川普「金字和平畫」　重現兩人深厚情誼

川普飛抵南韓畫面曝！　淡定回應北韓射彈「重點是川習會」

川普稱「台灣就是台灣」親曝這點最棒　川習會不一定談到台灣

巴西史上最大規模攻堅！　里約熱內盧大批警力掃蕩釀64死

試開箱／SUQQU日本限定難得出粉紫調！暖膚也能駕馭的超強調色

領航猿副領隊「多一位」！　黃紹恩加盟盼注入新思維

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC大會喊「我不知道問題出在哪裡」

疑碰大哥女人！宜蘭男被毆打凌辱「逼喝尿」　過程全被拍下PO網

運將過年被開單超不爽　隔天見女警繞2圈狂罵「破麻」被起訴

BTS柾國冰塊腹肌搭丹寧雙倍性感回歸！再度穿上Calvin Klein多圖放送

鍾麗緹小女兒考拉時尚秀驚豔全場　網瘋喊：原地出道！

玫瑰花裝飾太浪漫　情侶深夜闖餐廳「激情在打卡景點愛愛」行竊

烤黑輪入選米其林！從三輪攤車賣到開店面　銅板價還有熱湯免費喝

AI行銷新革命！Google推出Pomelli　一鍵生成品牌內容

【大逃亡】緬軍重砲攻堅KK園區　上千人為求活命跳河出逃

國際熱門新聞

赫格塞斯下令　美軍擊沉4艘運毒船釀14死

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

卡車撞爛「實驗猴逃脫」　疑染3病毒

輝達入股諾基亞！　斥資10億美元打造6G平台

川習會在即　傳川普將調降對中關稅10％

台大研發「生髮神液」登國際　網：保護台灣

黃仁勳GTC影片 竟現台灣之光王建民

美股創新高輝達漲近5％　蘋果微軟市值一度破4兆

梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加

川普宣布今日將會晤黃仁勳

露肩婚紗被嫌「好像沒穿」　19歲新娘羞憤亡

蘋果市值突破4兆美元

以控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲釀20死

股神光環黯淡！波克夏罕見遭降評　分析師直指問題

更多熱門

相關新聞

BLACKPINK高雄演唱會選戴珠寶須認識

BLACKPINK高雄演唱會選戴珠寶須認識

Rosé進場吃鳳梨酥、Lisa選穿臺灣品牌短裙，及Jennie套上D+AF長靴登台.....BLACKPINK 2025高雄世運演唱會舞台上，每個細節都是話題！

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

韓男大生遇詐騙慘死　柬埔寨總理向南韓道歉

韓男大生遇詐騙慘死　柬埔寨總理向南韓道歉

美不課中國100%關稅　北京恢復延後管制稀土

美不課中國100%關稅　北京恢復延後管制稀土

楊謹華零偽裝「搭高鐵南下追星」

楊謹華零偽裝「搭高鐵南下追星」

關鍵字：

BLACKPINK泰國FDA鼻通Lisa東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面