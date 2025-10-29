　
大陸 大陸焦點 特派現場

又降價了！陸金飾1g一週下跌超400元　買家嗨喊：趁現在快上車

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

隨著黃金價格快速走高，震盪也越來越頻繁。現貨黃金28日一度跌穿3900美元／盎司的支撐，最低跌至3886.3美元／盎司，並且沒有止跌的跡象。中國國內多個黃金品牌受此影響，也跟著下調金飾價格，其中周大福一週累計下調94元／克（人民幣，下同，約台幣403元）。

綜合陸媒報導，近7個交易日，現貨黃金從最高4381.11美元／盎司跌至3886.3美元／盎司一線，下跌接近500美元／盎司。同時，黃金相關ETF產品紛紛受挫，截至10月28日收盤，14檔黃金ETF的跌幅均超過3.5%，其中黃金基金ETF（159812）跌幅最大，為3.66%。

▲周大福珠寶。（圖／CFP）

▲周大福珠寶。（圖／CFP）

黃金股的股價也明顯回撤，28日，豫光金鉛下跌5.55%，赤峰黃金下跌4.3%，紫金礦業、中金嶺南、中金黃金、招金黃金等個股的跌幅也都超過3%。

中國國內飾金價格同步回檔跌破1200元／克，品牌首飾每克直降近百元。周大福和六福珠寶21日的報價為1292元／克，到了28日，兩家公司的報價已經跌到了1198元／克；周生生21日報價為1289元／克，28日跌至1199元／克。

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲不少人趁這波跌幅購入金飾。（圖／CFP）

不少買家表示，「記得去年最高才800左右，有可能跌回去年800嗎」、「對於我們這些購買者，這無疑是好消息呀，但是對於投資者，這消息並不可觀呢」、「觀望的趁現在上車吧」、「我身邊買幾百萬上千萬的朋友，都跟沒事兒人一樣」、「跌吧跌吧跌吧，這樣我好上車，不然一直這麼漲，不敢上車啊」。

對於黃金下跌原因，FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，是由於中美貿易緊張局勢緩解，風險偏好有所改善。27日，金價自10月中旬以來，首次跌破4000美元／盎司，觸及3971美元／盎司的日低點。然而，市場對聯準會的寬鬆週期預期可能會促使投資者購買黃金。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

