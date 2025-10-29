　
政治

防檢署長備詢非洲豬瘟避重就輕　蘇巧慧傻眼：我問不下去了

▲▼ 蘇巧慧質詢 。（圖／記者崔至雲攝）

▲民進黨立委蘇巧慧質詢農業部防檢署長杜麗華，暴氣「我問不下去了」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，立法院內政委員會今（29日）邀請相關部會進行專案報告，民進黨立委蘇巧慧質詢時多次追問防檢署應變時序與漏洞責任，但因農業部防檢署長杜麗華答詢避重就輕，甚至認為防檢署加強採樣需由獸醫依程序執行，讓蘇巧慧不滿說，「署長，我已經給妳樓梯下了，我真的無法理解」、「我覺得這樣我問不下去了」。

立法院內政委員會今邀請內政部部長、海洋委員會主委、警政署長、移民署長、海巡署長、農業部長、關務署長，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，蘇巧慧指出，台灣自2018年起防堵非洲豬瘟入侵，七年來防線綿密，直到10月才首度爆出國內案例，這代表系統出現漏洞了，必須立即釐清問題根源，防疫是全國的事，不分中央或地方，做得好的要持續，做不好的要補洞，精準找出問題才能持續守住。她強調，如今首例爆發，政府應立即聚焦在國內的防堵，是否能防止疫情擴大，否則若境內爆發，即使邊境再嚴也都「去了了」了。

蘇巧慧接著引用時序指出，台中市該養豬場於10月10日通報豬隻死亡，當次死亡20頭，約佔全場300頭豬隻的7％至10％，屬異常現象，但當天現場獸醫並未採檢，直到10月20日才完成採樣。她質疑「300頭豬死20頭，這樣還不算異常嗎？如果這都不算異常，那什麼才叫異常？」她痛批，現場未即時採檢，是整起事件的第一個防疫漏洞。

對於採檢時機與依據，杜麗華表示，「若為甲類傳染病必須通報，但若是一般疾病，則依現場獸醫判斷。」蘇當場反問「所以是否甲類、是否應通報，全靠獸醫主觀判斷？」她指出，《動物傳染病防治條例》第17條明定，獸醫若發現動物疑似感染傳染病，應24小時內通報當地防疫機關，而地方機關亦應立即採取必要處置，「法條很清楚，結果你們卻說要靠現場獸醫自己判斷？」

蘇巧慧進一步對照各縣市案例指出，新北市在發現豬隻排泄物異常時就會主動採檢，花蓮、雲林也曾主動檢驗棄置豬隻與海漂豬，防檢署卻對此案遲疑不決，「我不是專家，但連一般人都知道這是不正常。防疫靠的是警覺性，不是等典型症狀出現才動作」。

杜麗華回應，防檢署已要求各縣市提高警覺、加強採樣，但仍強調現場判斷需由獸醫依程序執行。蘇巧慧不滿說，「署長，我已經給妳樓梯下了，妳竟然還說不用加嚴？我真的無法理解」，杜麗華連忙說，她沒有說清楚，其實都已經加嚴了。蘇巧慧嘆，「我覺得這樣我問不下去了，我們守非洲豬瘟7年」，杜麗華又說，從前行政院長蘇貞昌時期就已經嚴格執行，到現在沒有變。

蘇巧慧說，如果傳染潛伏期是15天，第一頭豬死亡的時間是10月10日，那10月10日以前的豬有出去了嗎？現在豬到底死亡幾頭？杜麗華說，化製場系統警示，從9月1日起到10月21日是106頭，但台中市政府只回報78頭，所以要求台中市政府疫調要釐清，到底死亡多少頭。

蘇巧慧直言，她對於杜麗華的回答非常不滿意，已經發生了這麼多天，全國人民驚慌，產業界、消費者殷殷期盼，政府應該告訴大家洞在哪裡，接下來要怎麼補，結果杜麗華卻沒有辦法在備詢台上面一次告訴她，如果連她都聽不懂，難怪大家聽不懂報告。

10/28 全台詐欺最新數據

防檢署長備詢非洲豬瘟避重就輕　蘇巧慧傻眼：我問不下去了

相關新聞

即／豬瘟爆發後出境　獸醫佐回國遭偵訊

即／豬瘟爆發後出境　獸醫佐回國遭偵訊

台中市傳出非洲豬瘟案例，診斷豬瘟場的王姓獸醫被查出根本沒有執照，只是獸醫佐，且從疫情發生到豬隻死亡，王姓獸醫佐也從未到過現場，在案場豬隻確診非洲豬瘟陽性後已經出國。但台中市政府今天證實，王姓獸醫佐昨（28）日晚間抵台。據悉，王姓獸醫佐已經遭境管，落地後就被檢調帶走；對此，台中地檢署態度低調，表示目前尚不便對外回應。

獸醫名單、死豬數量台中市府3度改口　她轟：謊上加謊、螺絲掉滿地

獸醫名單、死豬數量台中市府3度改口　她轟：謊上加謊、螺絲掉滿地

點名台中非洲豬瘟防疫缺漏　防檢署長坦言：目前資料顯示疏失多

點名台中非洲豬瘟防疫缺漏　防檢署長坦言：目前資料顯示疏失多

台中露天掩埋廚餘「4場不合格」　彭啓明：已要求覆土掩蓋

台中露天掩埋廚餘「4場不合格」　彭啓明：已要求覆土掩蓋

即／台中廚餘政策轉彎　明起停用9處掩埋場

即／台中廚餘政策轉彎　明起停用9處掩埋場

防檢署非洲豬瘟蘇巧慧杜麗華

