點名台中非洲豬瘟防疫缺漏　防檢署長坦言：目前資料顯示疏失多

記者崔至雲／台北報導

針對非洲豬瘟防疫，民進黨立委張宏陸今（29日）在內政委員會質詢時問，這次的疏失到底是誰的問題比較多？防檢署長杜麗華回應，目前還在疫調中，但就台中市來說，很多資料欠缺不足，很多待釐清事項也沒有釐清清楚。張說，所以它的疏失比較多？杜麗華回，「目前資料是顯示如此」。

立院內政委員會今（29日）邀內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。

張宏陸質詢時問，這次非洲豬瘟的問題，到底有沒有疏忽？杜麗華回應，從目前來說，台中是一個追查的重點；張宏陸問，所以到底有沒有疏忽？杜麗華回，應該就是有疏忽，所以造成今天的結果。張宏陸表示，這個疏忽造成幾千億的損失，還有台灣在國際的形象，台灣努力20年了，終於可以出口豬肉了，但是政府的疏失，造成巨大的損失。

杜麗華表示，所以目前就是在全國性的防疫在做加強，避免擴散出去，案例發生絕對有疏失值得檢討。張宏陸問，今天有疏失，誰的疏失比較多？杜麗華回，目前案例場在台中；張宏陸說，全台灣都知道在台中，誰的疏失比較多？以你們這一週檢測來說；杜麗華再說，目前檢測來說是從台中開始。

張宏陸再問，所以到底是中央問題比較多還是地方？杜麗華回，目前真的還在疫調中，大家都要檢討，她也會檢討，台中市來說，資料很欠缺、不足，很多待釐清事項也沒有釐清清楚。張宏陸打斷說，「所以它的疏失比較多？」杜麗華回，目前資料是顯示如此。

張宏陸也說，該堵的都堵，那病毒到底從哪裡來？總有漏洞在那邊，七年多來沒事情，擔心就是越來越放鬆才會這樣，不然這件事情如果大家很認真會拖一週才讓大家知道？大家都像七年前很緊張，會緩一個禮拜才通報嗎？

杜麗華說，大家都很認真在做，所以機率會變小；張宏陸嗆，不要講官話啦。杜麗華說，若大家有很高警覺性，機率確實會變低。張宏陸說，就是態度的問題，就是態度造成這樣，態度要拿出來，防堵擴散到其他豬場，國內你們要負全責，你們也要幫忙防堵，不然會有第二次發生。

