政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點名台中非洲豬瘟防疫缺漏　防檢署長坦言：目前資料顯示疏失多

▲▼農業部防檢署長杜麗華（圖右）出席今天中央災害應變中心說明非洲豬瘟。（圖／記者許敏溶攝）

▲農業部防檢署長杜麗華。（圖／記者許敏溶攝）

記者崔至雲／台北報導

針對非洲豬瘟防疫，民進黨立委張宏陸今（29日）在內政委員會質詢時問，這次的疏失到底是誰的問題比較多？防檢署長杜麗華回應，目前還在疫調中，但就台中市來說，很多資料欠缺不足，很多待釐清事項也沒有釐清清楚。張說，所以它的疏失比較多？杜麗華回，「目前資料是顯示如此」。

立院內政委員會今（29日）邀內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。

張宏陸質詢時問，這次非洲豬瘟的問題，到底有沒有疏忽？杜麗華回應，從目前來說，台中是一個追查的重點；張宏陸問，所以到底有沒有疏忽？杜麗華回，應該就是有疏忽，所以造成今天的結果。張宏陸表示，這個疏忽造成幾千億的損失，還有台灣在國際的形象，台灣努力20年了，終於可以出口豬肉了，但是政府的疏失，造成巨大的損失。

杜麗華表示，所以目前就是在全國性的防疫在做加強，避免擴散出去，案例發生絕對有疏失值得檢討。張宏陸問，今天有疏失，誰的疏失比較多？杜麗華回，目前案例場在台中；張宏陸說，全台灣都知道在台中，誰的疏失比較多？以你們這一週檢測來說；杜麗華再說，目前檢測來說是從台中開始。

張宏陸再問，所以到底是中央問題比較多還是地方？杜麗華回，目前真的還在疫調中，大家都要檢討，她也會檢討，台中市來說，資料很欠缺、不足，很多待釐清事項也沒有釐清清楚。張宏陸打斷說，「所以它的疏失比較多？」杜麗華回，目前資料是顯示如此。

張宏陸也說，該堵的都堵，那病毒到底從哪裡來？總有漏洞在那邊，七年多來沒事情，擔心就是越來越放鬆才會這樣，不然這件事情如果大家很認真會拖一週才讓大家知道？大家都像七年前很緊張，會緩一個禮拜才通報嗎？

杜麗華說，大家都很認真在做，所以機率會變小；張宏陸嗆，不要講官話啦。杜麗華說，若大家有很高警覺性，機率確實會變低。張宏陸說，就是態度的問題，就是態度造成這樣，態度要拿出來，防堵擴散到其他豬場，國內你們要負全責，你們也要幫忙防堵，不然會有第二次發生。
 

10/28 全台詐欺最新數據

相關新聞

台中露天掩埋廚餘「4場不合格」　彭啓明：已要求覆土掩蓋

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，全國暫時禁止使用廚餘養豬，台中以露天掩埋處理廚餘遭外界質疑。環境部長彭啓明今（29日）表示，22日已召集地方環保局說明廚餘掩埋規定，且有一定規範與指引，昨天派人稽查後認定有四個露天掩埋場不大符合規範，台中市承諾今天會進行覆土工作。

即／台中廚餘政策轉彎　明起停用9處掩埋場

海巡署7年處理179例海漂豬　管碧玲曝：20例呈非洲豬瘟陽性

淘寶限期落地缺法源　經長龔明鑫：盡快落實院長指實

專家會議今檢視台中疫調報告　農業部：釐清10/10前有無豬隻死亡

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

