快訊／豬瘟爆發後出境「隔空看診」獸醫佐回國　立即遭檢調偵訊

▲台中養豬場傳出非洲豬瘟疫情，到底病毒從而何來至今仍未知。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市傳出非洲豬瘟案例，診斷豬瘟場的王姓獸醫被查出根本沒有執照，只是獸醫佐，且從疫情發生到豬隻死亡，王姓獸醫佐也從未到過現場，在案場豬隻確診非洲豬瘟陽性後已經出國。但台中市政府今天證實，王姓獸醫佐昨（28）日晚間抵台。據悉，王姓獸醫佐已經遭境管，落地後就被檢調帶走；對此，台中地檢署態度低調，表示目前尚不便對外回應。

▲台中市農業局長張敬昌證實，出國的王姓獸醫佐已經抵台。（圖／記者游瓊華攝）



非洲豬瘟案例發生，但疫調資訊不清，市府連日挨轟。其中，王姓獸醫佐扮演關鍵角色，包括在10月13日接受豬農「諮詢」，豬農以備用藥投藥治療；同日王姓獸醫佐首度主動通報動保處，案場出現豬隻異常死亡，初判為放線桿菌胸膜肺炎；到10月20日，王姓獸醫佐二度通報動保處，案例場出現3歲公豬死亡，之後動保處派員前往採檢，10月21日防檢署PCR陽性，之後傳出王姓獸醫佐出國離境，稍早台中市農業局長張敬昌證實，王男已經在昨天晚間抵台。

台中地檢署先前就通知王姓獸醫佐到案說明，但王姓獸醫佐身在國外，未能順利傳喚到案；檢方為釐清案情，27日通知陳姓豬農父子、紀姓特約獸醫師，以及1名動保處人員、賴姓公職獸醫師接受問訊，4人訊後均請回。