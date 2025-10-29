蕭旭岑昨見宋濤　鍾佳濱：快告訴中共「收回你那骯髒的手」

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

中國重慶市公安局昨發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任，而準國民黨副主席蕭旭岑昨和中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤會面時稱，國民黨願與中國加強交流合作。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（29日）表示，請未來的國民黨蕭副主席趕快告訴中共，「收回你那一隻骯髒的手」，台灣人民的人身安全、台灣國家主權，是不容你們用這種跨境管轄、跨境鎮壓的方式來威嚇。

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤昨在天津會見即將接任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑，蕭旭岑指出，今年民進黨發動的兩次罷免均遭民意否決，代表台灣最新的主流民意，「不願意再看到兩岸繼續對抗」，國民黨願與中國方面合作加強兩岸的交流合作，維護台海和平穩定。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副書記長林月琴上午召開「譴責中共對台威嚇變本加厲 鎖定公民跨境鎮壓 」記者會，並回應輿情。鍾佳濱表示，既然國民黨口口聲聲認為他是共產黨可以對談的對象，現在雙方也在見面，還是告訴藍白，尤其是現在跟共產黨見面的國民黨，「國民黨不可能置身事外，現在事不關己，下一個就是你」，只要你現在跟中共好來好去，哪天你在國會審查法案時，基於維護台灣國家安全，言行不被中共所喜，下一個就是你。

鍾佳濱說，既然宋濤正跟國民黨未來的蕭副主席見面，那也呼籲藍白此時應共同來要求捍衛我們國民的人身安全以及國家的主權，也請未來的國民黨蕭副主席趕快告訴中共，「收回你那一隻骯髒的手」，台灣人民的人身安全、台灣國家主權，是不容你們用這種跨境管轄、跨境鎮壓的方式來威嚇。

陳培瑜則說，前陣子大家看到很多境外勢力的小帳號發表鄭麗文變成「統一女神」的言論，當時鄭麗文是說這種東西看一看、笑一笑就好，「我現在要問，鄭麗文妳看到沈伯洋委員被通緝這樣的新聞，妳還笑得出來嗎？」難道只剩下國民黨人笑得出來？全台2300萬人、不願中國的手伸進台灣的人應該都笑不出來了，「鄭麗文，妳現在還笑得出來嗎？請妳公開說明，請妳公開支持捍衛台灣的國家主權，捍衛台灣每一個人的言論自由」。

鍾佳濱也說，此時委員會正審查「海纜七法」，先前民眾黨表示，為了維護台灣國家安全，在審查「海纜七法」時會堅持台灣立場，若這樣的台灣立場不符合中共要求，可能民眾黨也會遇到相同對待。

范雲則說，「我也要特別呼籲民眾黨，因為我個人對國民黨抱的期望比較低」，民眾黨現在主席是黃國昌，沈伯洋過去是跟黃國昌並肩作戰的夥伴，他人身安全遭受威脅時，「你要不要一起站出來？」

媒體也關心，怎麼看資深媒體人周玉蔻在臉書提到，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！這個黨現在的頭頭們完全缺乏想像力！支持者更嚴重」。

鍾佳濱回應，「謝謝周玉蔻小姐的關心」，民進黨正進行黨內提名參選明年底縣市長選舉的程序，謝謝關心，但可以保證的是，「民進黨要提名誰參選明年的台北市長，絕對不是中共來決定」。

此外，黃國昌近日捲入養狗仔事件，且事件越演越烈，而黃國昌日前在網紅「館長」陳之漢節目《誰來Talk館》提到，若2026年賴清德真的在地方選舉大敗，就會有人出來挑戰其黨主席位置，而英系的人已經在摩拳擦掌了。

陳培瑜說，黃國昌問A答B的事，台灣人可能已經很習慣了，但她想問，「小草可以接受你們的精神領袖黃國昌是這樣回答問題的嗎？」如果黃國昌真的只會問A答B，甚至問A答到Z，中間都跳過，那黃國昌能夠真心回答的問題又有多少？黃國昌又要怎麼回應所有媒體的提問？

范雲則套一句黃國昌回應《鏡週刊》的方式回應，「你這是在寫科幻小說嗎？」