7-11咖啡「買7送7」先筆記！萬聖節思樂冰、霜淇淋「買1送1」

▲7-11即將推出精品咖啡「買7送7」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

精品咖啡控注意，7-ELEVEN將於11月1日至3日，推出每月1號「一起精品吧！擴大犒賞日」，指定精品咖啡「買7送7」。另外迎接萬聖節倒數，還有思樂冰、霜淇淋「買1送1」。全家也有雪糕等商品「買1送1」。

★7-ELEVEN

●咖啡買7送7

7-ELEVEN將在11月1日至3日，連續3天於「OPENPOINT行動隨時取」推出精品咖啡「買7送7」：

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)，買7送7，限量5萬組。

CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)，買7送7，限量2.5萬組。

CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)，買7送7，限量3萬組。

CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7，限量2萬組。

●國際燕麥日

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」10月27日至10月29日，推出CITY CAFE大杯燕麥拿鐵「2杯99元」優惠。

實體門市於10月29日至10月31日，推出CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品中杯燕麥拿鐵，同品項「第2杯10元」。

▼7-11「國際燕麥日」優惠。（圖／業者提供）

●思樂冰、霜淇淋優惠

慶祝萬聖節，7-11在10月31日至11月2日，思樂冰萬聖節全品項、全口味「買1送1」。

同步雪淋霜、酷聖霜霜淇淋，憑icash2.0、icash pay支付，全口味「買1送1」。

11月1日至2026年1月31日在「OPENPOINT行動隨時取」，大杯思樂冰不限口味「10杯280元」、特大杯思樂冰不限口味「10杯320元」。

▲▼7-11霜淇淋、思樂冰優惠。（圖／業者提供）

●哈根達斯新品優惠

哈根達斯新品、優惠也登場，10月29日至11月4日、11月11日至11月25日活動期間，哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥「任選2件79折、3件75折」。

新品還有「可可巧酥冰淇淋迷你杯」、「抹茶巧酥冰淇淋迷你杯」，嘗鮮價皆為89元。

▼哈根達斯優惠。（圖／業者提供）

★全家



全家便利商店周一在APP推出超殺「買1送1優惠券」開搶，10月27日至10月31日到「優惠趣」專區可領取，可兌換至11月2日。優惠品項包括：健康志向桂圓紅棗水，原價35元「買1送1」、阿奇儂×鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕，原價40元「買1送1」、博多牛蒡天婦羅烏龍麵原價89元「買1送1」、味覺糖草莓特濃牛奶條糖，原價65元「買1送1」。

★OKmart

OKmart 即日起至10月底推出多項優惠，包括香米、雞蛋、水果等「農會直送」新鮮食材，期間購買指定商品，單筆消費滿199元即可獲得「OKmart限定精選實用小物」1份，包括「心型隨身鏡」、「平安購物袋」與「收納籃」等3款，兼具實用與療癒感。

▲OKmart 推出香米、雞蛋、水果等「農會直送」優惠。（圖／業者提供）

OKmart攜手「石安牧場」推出首款「動福蛋」30粒裝，特價329元，以動物福利友善飼養方式確保雞隻健康與蛋品品質，落實「快樂的雞，安心的蛋」理念；同時推出「OKchoice優質鮮雞蛋10入」、「大成舞賀家洗選紅蛋10入」及契作「OKchoice花東香米2kg」特價149元。

正逢秋冬交替，OKmart也同步祭出「澳洲砂糖橘子600g」特價139元，果皮薄易剝、香甜多汁，讓民眾在節後輕鬆補充維他命C，享受自然健康的季節甜味。