民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11慶樂天奪冠狂撒「買2送2」優惠！網錯亂笑：統一是最大贏家

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11推出慶祝「樂天桃猿」奪冠優惠，網友錯亂笑「統一永遠不會輸」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

「樂天桃猿」奪下中華職棒第36屆總冠軍，7-ELEVEN 昨27日晚間也在臉書社群發文「恭喜樂天桃猿奪下第8座總冠軍」，同時祭出飲料、泡麵、CITY系列、冰棒「買2送2」、「加1元多1件」等優惠，內文寫到「一起為中華職棒加油！」、「慶冠軍不只樂天，7-ELEVEN與全民一同『樂』起來」。貼文一出，引來大批網友留言「統一真的很樂天」、「我是喵迷我都錯亂」、「統一永遠都是最大贏家」。

▲▼7-11祭出「樂天桃猿」奪總冠軍優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11祭出「樂天桃猿」奪總冠軍優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11祭出「樂天桃猿」奪總冠軍優惠。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 此波優惠自10月29日至11月2日，品項包括：

飲品：
可口可樂草莓口味，買2送2。
韓國熊津枳椇子活力甘茶，買10送10。

泡麵組合：
農心香辣海鮮味烏龍麵（包），買2送2。
林聰明沙鍋魚頭風味杯麵，第2件10元。

指定御料小館雞翅＆21Plus雞胸肉，任選買2送2／第2件79折。

CITY系列：
暖心燒仙草，2杯90元。
琥珀小葉紅茶，3杯100元。
珍珠奶茶，任選2杯99元。

冰棒：
義美芋角牛奶冰棒，加10元多1件。
杜老爺曠世奇派，任選加10元多1件。

酒類優惠：
三得利-196無糖系列／雙重葡萄500ml，任選買2送1。
柏克金德式小麥啤酒330ml，3件99元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

★全家 

全家便利商店也將於10月29日起至11月2日推出「會員專屬」優惠，雖然未主打慶祝中華職棒，但同樣連續5天、品項豐富，包括五月花厚棒衛生紙「買1送2」、農心爽口海鮮烏龍麵、雪碧Zero「買1送1」、滋露巧克力「買2送2」，還有杜老爺、阿奇儂雪糕「加1元多一件」等，優惠多達20種，不輸給7-ELEVEN。

▼全家會員優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼全家優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富同樣自10月29日至11月2日推出「限時殺5日」，祭出買1送1、第2件10元等多重優惠。包括雪碧Zero 600ml、農心辛辣白菜風味麵、雙響泡府城擔仔湯麵皆「買1送1」。

韓國KABREW沙瓦（生啤梅／生蘋果／氣泡蘋果／蜂果QQ氣打）單件特價39元；微醉沙瓦（白桃／葡萄／乳酸）任選「買2送1」。純喫茶650ml系列「任選2件8折」，Niseko牛奶巧酥幸福杯「第2件10元」。

生活用品方面，蘇菲指定商品任選3件105元，靠得住抑菌好眠褲L號2片特價39元。整體優惠豐富多元，從飲品、泡麵到衛生用品一次補足。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼萊爾富優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

此外，萊爾富近來也有咖啡「買1送1、「買20送20」超殺優惠只到10月28日：

門市：

◾大杯特濃美式，買1送1（原價55元）。
◾大杯特濃拿鐵，買1送1（原價65元）。
◾特大杯美式，買1送1（原價60元）。
◾特大杯拿鐵，買1送1（原價70元）。

Hi-Life VIP APP：

◾特大杯美式，買20送20，5折（原價60元/杯）。
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元/杯）。
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元/杯）。
◾大杯特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元/杯）。

▼萊爾富指定咖啡買1送1，寄杯優惠「買20送20」。（圖／業者提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

