注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

▲LINE自11月4日起，將終止對13.20.0以下版本LINE應用程式的支援。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者曾羿翔／整理報導

通訊平台LINE宣布，自2025年11月4日起，將終止對13.20.0以下版本LINE應用程式的支援，屆時用戶將無法繼續使用傳訊與通話功能。此次調整主要影響三大類用戶，包括使用舊型裝置、作業系統未達標，以及智慧手錶配對用戶。

第一類：舊型裝置使用者

最明顯受影響的是使用無法升級至iOS 15的舊款iPhone機型，例如iPhone 6、iPhone 6 Plus與第一代iPhone SE，這些裝置僅支援至iOS 12，無法滿足新版LINE最低所需的作業系統要求，屆時將完全失去使用LINE的權限。

第二類：作業系統版本過低的用戶

若用戶的手機或平板系統停留在iOS或iPadOS 14.8.1以下，或是Android 7.1.2以下版本，即使裝置硬體仍可使用，亦將因無法升級至LINE 13.21.0以上版本，而被迫中止服務。LINE強調，新版本至少需搭配iOS/iPadOS 15或Android 8.0以上系統。

第三類：Apple Watch版本過舊使用者

LINE也同步調整對穿戴裝置的支援標準，Apple Watch需升級至watchOS 8.0或以上版本，才能繼續安裝與使用LINE。未符合作業系統門檻的裝置將無法進行更新，也將失去使用權限。

LINE呼籲所有用戶盡快確認裝置與系統是否符合更新需求，若目前設備無法升級，建議考慮更換新裝置，以免影響日常通訊功能。