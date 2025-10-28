　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

沈伯洋遭陸「立案偵查」　國台辦大讚「正義之舉」

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.10.5） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

重慶市公安局今（28）日宣布，為打擊沈伯洋通過發起、建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。大陸國台辦隨後批評沈伯洋是「不折不扣的台獨頑固分子」，並大讚立案偵查是「正義必要之舉」。

2024年10月14日，大陸國台辦對外公布，將沈伯洋納入「台獨」頑固分子清單。

今早，重慶市公安局發布警情通報稱，為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，該局根據大陸的《刑法》、《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。

重慶市公安局表示，廣大群眾發現相關線索，可立即向公安機關舉報，公安機關將對舉報人身份資訊嚴格保密。新華社還在報導中附上舉報信箱及舉報電話。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華隨即表示，沈伯洋發起、建立「台獨」分裂組織，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，長期從事分裂國家犯罪活動，是不折不扣的「台獨」頑固分子。

陳斌華稱，大陸公安機關對其立案偵查是落實《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是反對「台獨」分裂、維護國家統一的正義必要之舉。

陳斌華提到，「台獨」分裂活動是對台海和平穩定的最大現實威脅，「台獨」頑固分子是破壞兩岸關係、分裂國家、謀「獨」引戰的民族敗類、違法犯罪分子。

陳斌華稱，依法對涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的極少數「台獨」頑固分子重拳出擊、嚴厲懲治，是為了維護最廣大台灣同胞的利益福祉，捍衛國家主權和領土完整。

10/27 全台詐欺最新數據

439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台日鮮奶美味PK！　22款盲測研究出爐

沈伯洋遭陸「立案偵查」　國台辦大讚「正義之舉」

新華社報導，重慶市公安局28日發布警情通報表示，為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，該局根據大陸的《刑法》、《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。

