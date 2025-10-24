　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸設立「台灣光復紀念日」　陸委會：光復和中共毫無關係

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸全國人大常委會24日通過將10月25日設為「台灣光復紀念日」。對此，陸委會晚間回應，台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰没有正面貢獻的中共毫無關係。

陸委會表示，台灣光復節是為紀念1945年10月25日中華民國代表同盟國接受在台日軍投降的紀念日，其時中國共產黨根本尚未建政，「台灣光復日和中華人民共和國毫無關係，也和對日作戰没有正面貢獻的中共毫無關係。」

陸委會也提到， 1949年的10月25日，也是我軍民團結一致，成功抵抗來犯共軍的日子，全體台灣人民在這一天共同守住台、澎、金、馬，也守住了中華民國的主權。

陸委會強調，今年是台灣光復80週年，也是古寧頭戰役勝利76週年，「我們認為銘記歷史，堅決反抗強權侵略、併吞台灣，才是紀念10月25日這個日子的真正意義。」

陸委會指出，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共也從未統治過台灣一天，這是不容否認的客觀事實。

陸委會還說，中共近期藉辦理三個「八十週年」相關活動，傳散台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的謬論，今日再設立所謂「台灣光復紀念日」，企圖加大宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的虛偽歷史敘事與片面政治框架，達到矮化我國及捏造台灣屬於中華人民共和國的目的，台灣人民絕不會接受。

