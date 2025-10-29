蔡明彥：美中採「先易後難」管理爭議　川習會看來會觸及台灣議題

▲蔡明彥29日到立法院外委會專報並於會後受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統川普30日將與中國國家主席習近平會晤，美國務卿盧比歐（Marco Rubio）表態，台灣不必擔心，美方不會為了與中國達成協議而改變長期以來的立場。國安局長蔡明彥今（29日）表示，美中競爭關係是長期性且結構性，所以雙方要努力建立的是可管理競爭關係，大概是採取「先易後難」方式；另蔡也說，川習會看起來會觸及台灣議題，假如台灣議題列為川習會正式討論議題，相信美方的相關幕僚作業會把台灣問題基本立場提供給川普做必要表述，但實際互動狀況，國安局後續會注意。

蔡明彥29日上午到立法院外交國防委員會專報「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」，並備詢。對於川習會細節掌握狀況，蔡明彥會前受訪說，川習會聚焦經貿，雙方透過經貿施壓希望對方讓步，在馬來西亞第5回合經貿談判時雙方做妥協 ，主要目的就是鋪陳川習會正面友好氣氛，但美中競爭關係是長期性且結構性，所以雙方要努力建立的是可管理競爭關係。

蔡明彥表示，而從川習會進程來看，大概是採取「先易後難」方式在管理相關爭議，把比較容易管理議題，包括芬泰尼、稀土出口、社群平台「TikTok」，這次川習會先有階段性的成果，來呈現雙方比較正面管理爭議氣氛。

蔡明彥指出，後續涉及的深水區是結構性問題，像國安、科技管制等；川習會看起來會觸及到地緣政治問題，包括台灣議題，但盧比歐已經公開說美方不會以台灣議題來換取經貿優惠措施，所以假如台灣議題列為川習會正式討論議題，相信美方的相關幕僚作業會把台灣問題基本立場提供給川普做必要表述，但實際互動狀況，國安局後續會注意。

蔡明彥強調，台美之間關係歷來非常順暢，也會循例透過外交管道跟我方說明美中峰會進行狀況，國安局也會透過管道了解實際情形，後續假如得到友方同意，會適時適度跟大家說明川習會實際狀況。

針對川普昨與日本首相高市早苗的美日峰會，對台灣和平穩定是否有正面發展？蔡明彥說，國安局報告中有預判美日同盟進入黃金時代，雙方過程中提到台海和平穩定重要性，所以他認為強化美日安保成為高市施政主軸，雙方也對維護印太和平、安全有初步共識，所以透過美日安保進一步強化對區域安全穩定是正面助力。