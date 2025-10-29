甜美女孩變身國手！莊玉雪日練14小時　首戰技職奧運拚奪牌

▲展示設計國手莊玉雪以黑馬之姿勇奪國手資格，將代表台灣出戰2026國際技能競賽。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第48屆有「技能界奧運」之稱的國際技能競賽將於2026年在中國上海登場，我國共54位國手將出徵角逐榮耀，其中首次參賽便脫穎而出的展示設計國手莊玉雪，出身技職體系、從區賽起日練14小時，全力以赴鍛鍊實力，如今以黑馬之姿勇奪國手資格，立志在明年國際賽為台灣拿下獎牌、發光發熱。

莊玉雪現就讀彰化二林工商室內空間設計科，8歲前在越南由外公外婆照顧，返臺後因語言與文化差異，一度面臨適應挑戰。她笑說：「可能從小就得靠自己，所以我不怕挑戰！」啟發她踏上技職之路的契機，是國中的手作課。她回憶，那堂課讓她第一次感受到「創作能讓人快樂」。起初她投入漆作裝潢職類，全國賽僅獲佳作，但那次挫折反讓她更篤定方向。

雲嘉南分署訓練師林裕強看見她的潛力，建議轉戰展示設計職類。從木板切割、漆作、繪圖到燈光調整，每一步都得靠她自己摸索。「有時一練就到晚上十點，回過神才發現大家都下課了。」莊玉雪笑說，但看到作品完成時的成就感，讓一切努力都值得。

她在今年第55屆分區賽、全國賽及二階國手選拔賽中皆以第一名晉級，並感謝訓練師團隊一路指導與支援，「他們讓我學會堅持，也學會相信自己。」接下來她將持續加緊備戰，全力迎戰國際舞臺。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，國際技能競賽是全球最大規模的技能盛會，鼓勵各國青年以技藝相互交流與學習，至今已歷75年。他期勉台灣選手們「盡情享受比賽、拿出最佳表現，讓世界看見台灣技職實力！」

劉邦棟也補充，國際賽前哨戰「第3屆亞洲技能競賽」將於114年11月27日至29日在臺北南港展覽館登場，來自28國的頂尖選手同場較勁，活動免費入場並設有體驗區，邀請民眾踴躍觀賽。詳情可上技能競賽官網（https://skillsweek.wdasec.gov.tw）或追蹤 Facebook「技能競賽充電讚」、Instagram「@worldskillstw」了解最新訊息。