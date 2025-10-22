職業籃球員工會索3屆瓊斯盃出賽費　中華籃協願協商北院移付調解

▲擔任台北市職業籃球員職業工會理事長的現役球員曾文鼎。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市職業籃球員職業工會主張59位會員，遭積欠3屆瓊斯盃出賽費，提告要求中華民國籃球協會補發每人最高12萬元，連同部分會員遭侵犯肖像權的賠償，合計約600萬元，台北地院今（22日）首度開庭，因雙方都願協商，法官諭知先移付調解，視結果再擇期開庭。

台北市職業籃球員職業工會成立於2022年，現任理事長為職籃T1聯盟新北中信特攻隊中鋒老將曾文鼎，他與58位會員於今年（2025年）9月共同提告，主張《國民體育法》2017年通過修法，增訂特定體育團體舉辦或參與具收益的商業性賽會時，應支付選手出賽費。

曾文鼎等人提告指出，中華籃協邀請國內籃球好手組訓國家代表隊征戰瓊斯盃，明明賽事有收益，卻拖到2024年，才依《國體法》支付瓊斯盃國手每人每場5000元出賽費，但遲不補發新法實施後所欠付費用，前體育署即已升格的運動部，也沒落實督促，會員因此要求中華籃協補發2018年、2019年與2023年共3屆賽事選手出賽費。

此外，2024年瓊斯盃中華隊國手配合拍攝大會秩序冊的個人照與團體照，卻未經授權被印成海報銷售，其中約20位選手也在本件59人中一併提告，索賠肖像權侵害損失每人3萬元。

北院今首度開庭，曾文鼎等提告球員委任律師與工會副主任葉子彧代理，中華籃協也請律師出庭代打，但主動表示希望本案移付調解，工會律師同意協商，庭訊不到10分鐘就結束，法官諭知先移付調解，視結果再擇期開庭。

葉子彧庭外受訪指出，《國體法》沒明定出賽費金額，工會2024年和籃協談成不分男女或中華藍白代表隊，只要登錄正式球員，每人每場可領5000元出賽費，扣除2020年到2022年新冠疫情停辦，2018年、2019年與2023年3屆共約120位男女球員出賽。

葉子彧表示，若全勤出賽，每屆瓊斯盃男子選手要打8場、女子5場，因此本件提告的59位選手若3屆全勤，最高可領12萬元出賽費，最低為2.5萬元，加上一併求償的肖像權損失，共約600萬元，「其實真的不多」，但選手更怕就算告贏，也不知何時能拿到。