備戰620km自行車賽！前國手彭竣自主訓練遭酒駕擊落...醉男落網

▲▼前自行車國手彭竣志日前特地騎車南下高雄自主訓練，不料卻在途中遭酒駕汽車撞擊，導致他全身多處擦傷、腦震盪，單車損毀。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍／高雄報導

前自行車國手彭竣志積極備戰即將到來的「TBA620公里超級長距離自行車賽」，日前特地騎車南下高雄自主訓練，不料卻在途中遭遇橫禍，遭酒駕汽車撞擊，導致他全身多處擦傷、腦震盪，同行的劉姓女騎士也受傷，單車損毀。警方獲報後當場逮捕酒駕肇事的李姓駕駛，訊後依公共危險等罪嫌送辦。

這起事故發生在16日傍晚5點56分，地點位於高雄市茄萣區濱海路二段。警方調查指出，38歲李姓男子駕駛自小客車行經該路段時，疑因酒後駕駛不慎，追撞前方騎乘自行車的39歲彭男及37歲劉女。

彭男與劉女兩位騎士均受到頭部、手部及腳部擦挫傷，隨即被送往路竹秀傳醫院治療，所幸皆無生命危險。經查證，受傷的彭姓騎士，就是曾在2004年亞洲盃賽事奪下第二名、並在全國錦標賽封王的前自行車國手彭竣志。

彭竣志事後透過社群媒體向親友報平安，並透露自己正為了挑戰超長距離的TBA620公里賽事積極備戰，平日抽空訓練以突破自我，沒想到卻在訓練過程中被酒駕肇事者給「擊落」，不僅自己受傷、單車損毀，同行的車友也受到波及受傷。

▲前自行車國手彭竣志日前特地騎車南下高雄自主訓練，不料卻在途中遭酒駕汽車撞擊，導致他全身多處擦傷、腦震盪，單車損毀。（圖／翻攝彭竣志臉書）

警方隨即對李姓駕駛進行酒測，酒測值明顯超過法定標準，當場依現行犯逮捕，訊後依公共危險等罪嫌移送地檢署偵辦。彭竣志在發文中沉痛呼籲：「酒駕不是意外，而是犯罪！」，強調酒駕絕對不能上路，請求駕駛人「給用路人一條平安回家的路」。

湖內分局表示，警方將持續規劃取締酒駕勤務，並落實執法。根據分局統計，自今年（114年）1月1日迄今，已取締酒駕共計409件，並重申酒後駕車不僅危害自身，更可能造成他人生命財產的損失。

