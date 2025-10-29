　
地方 地方焦點

民雄警深入社區宣導治安　提醒留意詐騙、喪屍菸彈

▲▼ 【民雄分局南港派出所舉辦社區治安會議，齊聚村民與地方領袖加強治安、交安防制宣導 共創安全友善社區】 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 民雄分局南港派出所舉辦社區治安會議，對村民與地方領袖治安、交安防制宣導。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局民雄分局南港派出所日前在南港村社區舉辦「114年第4季社區治安會議」，針對近期詐騙手法、毒品防制及交通安全等議題進行說明與宣導，期望藉由警民合作，共同維護社區治安，打造更安心、更友善的生活環境。

▲▼ 【民雄分局南港派出所舉辦社區治安會議，齊聚村民與地方領袖加強治安、交安防制宣導 共創安全友善社區】 。（圖／民雄分局提供）

在防詐騙宣導部分，警方指出，目前詐騙集團多以「結構型詐騙」手法運作，結合假交友與假投資等方式誘騙被害人。歹徒常假扮異性網友培養感情，待雙方熟識後，再誘導受害人加入「投資群組」，以假投資平台詐取金錢。另有詐騙集團設計初期「小額出金」的手法，先讓被害人獲得少許獲利以取得信任，接著再要求投入更高金額，最終將資金全數騙走，導致民眾損失慘重。警方提醒，投資前應審慎查證來源，不可因短期獲利或陌生人推薦而輕易匯款。

此外，警方也特別針對近期網路盛傳的「普發一萬元」假訊息提醒民眾，目前政府尚未公布相關政策，更未提供任何連結或申請網站。若有可疑連結要求輸入個資、帳號或驗證碼，務必提高警覺、立即撥打165反詐騙專線查證，以免個資外洩或帳戶遭盜用。

轄區派出所也於會中分享近期查獲的詐騙車手案例，一名七十歲婦人於網路上看到求職資訊，內容聲稱「只要代收包裹即可獲取高額報酬」，遂聯繫應徵。未料對方實為詐騙集團成員，該婦人誤成車手替詐團面交贓款，最終遭警方查獲。警方呼籲，若民眾發現有人在ATM或超商領取大量現金、行跡可疑，應立即撥打110或派出所電話，警方將派員前往查處。

▲▼ 【民雄分局南港派出所舉辦社區治安會議，齊聚村民與地方領袖加強治安、交安防制宣導 共創安全友善社區】 。（圖／民雄分局提供）

在交通安全部分，交通組透過實際事故案例及統計資料向村民說明，轉彎路口與大型車內輪差仍是事故熱區。警方提醒駕駛行經路口應遵守「慢、看、停」原則，切勿搶快；行人過馬路應走行人穿越線並注意左右來車，不得任意穿越道路。另因冬季日照時間縮短，建議長者清晨或傍晚外出運動時穿著亮色衣物或配戴反光裝備，以提升能見度、確保安全。

毒品防制方面，警方特別提醒近年流行被稱為喪屍菸彈的新興毒品「依托咪酯」。吸食該毒品後，會產生暫時性的恍惚、幻覺及肌肉無力等症狀。部分不法分子為規避查緝，常將此類新興毒品偽裝成糖果或外觀包裝精美、極具迷惑性，極易吸引青少年好奇嘗試。警方呼籲家長應多關心孩子的交友情形與行為變化，若發現情緒異常、嗜睡或精神恍惚等狀況，應立即關懷並尋求協助。

整場會議過程熱絡，民眾反應踴躍。最後警方進行有獎徵答活動，現場居民爭相舉手搶答，氣氛熱烈。警方藉此機會再次強調反詐騙專線「165」及家庭暴力求助專線「113」，提醒若遭遇可疑情況或暴力威脅，皆可立即撥打110報案。透過詼諧有趣的互動方式，不僅讓宣導內容更深入人心，也鼓勵民眾將今日學到的防詐、防暴、防毒及交通安全知識帶回社區，傳達給更多村民，形成互助守望的安全網絡，讓「平安從社區開始」的理念持續擴散。

10/27 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

打造青年數位競爭力！新竹縣數位創新實習成果亮眼　副縣長：打造產學共創、讓青年根留竹縣

台南市歡慶重陽節黃偉哲加碼發放1300元敬老金　祝長者健康快樂樂齡

打造更安全、安心的道路環境　南市府穩健落實交通防制工作

甜美女孩變身國手！莊玉雪日練14小時　首戰技職奧運拚奪牌

帥氣警校園宣導防詐、交安與反霸凌　學童齊喊：長大也要當警察

多良村運動會熱鬧登場　警宣導酒駕防制與反詐觀念獲民眾好評

「戲說防詐真功夫」 台東縣警局攜手布袋戲團以戲宣導阻詐行動

民雄警深入社區宣導治安　提醒留意詐騙、喪屍菸彈

福源肉粽盃全國圍棋公開賽嘉義市登場　800棋手熱戰

台東交通事故死亡與受傷人數下降　警持續強化宣導與執法

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

為慶祝114年榮民節，霧台、三地門及瑪家三鄉於10月24日舉辦表揚暨聯誼活動，場面熱鬧溫馨。法務部行政執行署屏東分署特別結合活動進行「反詐騙宣導」，由柯怡如分署長親自講解五大常見詐騙手法，以生動案例與互動問答提醒民眾提高警覺，牢記「冷靜、查證、不匯款」三要訣，互動熱絡，現場掌聲與笑聲不斷烈。

