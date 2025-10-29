民雄警深入社區宣導治安　提醒留意詐騙、喪屍菸彈

▲▼ 民雄分局南港派出所舉辦社區治安會議，對村民與地方領袖治安、交安防制宣導。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局民雄分局南港派出所日前在南港村社區舉辦「114年第4季社區治安會議」，針對近期詐騙手法、毒品防制及交通安全等議題進行說明與宣導，期望藉由警民合作，共同維護社區治安，打造更安心、更友善的生活環境。





在防詐騙宣導部分，警方指出，目前詐騙集團多以「結構型詐騙」手法運作，結合假交友與假投資等方式誘騙被害人。歹徒常假扮異性網友培養感情，待雙方熟識後，再誘導受害人加入「投資群組」，以假投資平台詐取金錢。另有詐騙集團設計初期「小額出金」的手法，先讓被害人獲得少許獲利以取得信任，接著再要求投入更高金額，最終將資金全數騙走，導致民眾損失慘重。警方提醒，投資前應審慎查證來源，不可因短期獲利或陌生人推薦而輕易匯款。



此外，警方也特別針對近期網路盛傳的「普發一萬元」假訊息提醒民眾，目前政府尚未公布相關政策，更未提供任何連結或申請網站。若有可疑連結要求輸入個資、帳號或驗證碼，務必提高警覺、立即撥打165反詐騙專線查證，以免個資外洩或帳戶遭盜用。



轄區派出所也於會中分享近期查獲的詐騙車手案例，一名七十歲婦人於網路上看到求職資訊，內容聲稱「只要代收包裹即可獲取高額報酬」，遂聯繫應徵。未料對方實為詐騙集團成員，該婦人誤成車手替詐團面交贓款，最終遭警方查獲。警方呼籲，若民眾發現有人在ATM或超商領取大量現金、行跡可疑，應立即撥打110或派出所電話，警方將派員前往查處。





在交通安全部分，交通組透過實際事故案例及統計資料向村民說明，轉彎路口與大型車內輪差仍是事故熱區。警方提醒駕駛行經路口應遵守「慢、看、停」原則，切勿搶快；行人過馬路應走行人穿越線並注意左右來車，不得任意穿越道路。另因冬季日照時間縮短，建議長者清晨或傍晚外出運動時穿著亮色衣物或配戴反光裝備，以提升能見度、確保安全。



毒品防制方面，警方特別提醒近年流行被稱為喪屍菸彈的新興毒品「依托咪酯」。吸食該毒品後，會產生暫時性的恍惚、幻覺及肌肉無力等症狀。部分不法分子為規避查緝，常將此類新興毒品偽裝成糖果或外觀包裝精美、極具迷惑性，極易吸引青少年好奇嘗試。警方呼籲家長應多關心孩子的交友情形與行為變化，若發現情緒異常、嗜睡或精神恍惚等狀況，應立即關懷並尋求協助。



整場會議過程熱絡，民眾反應踴躍。最後警方進行有獎徵答活動，現場居民爭相舉手搶答，氣氛熱烈。警方藉此機會再次強調反詐騙專線「165」及家庭暴力求助專線「113」，提醒若遭遇可疑情況或暴力威脅，皆可立即撥打110報案。透過詼諧有趣的互動方式，不僅讓宣導內容更深入人心，也鼓勵民眾將今日學到的防詐、防暴、防毒及交通安全知識帶回社區，傳達給更多村民，形成互助守望的安全網絡，讓「平安從社區開始」的理念持續擴散。