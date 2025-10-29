6歲小沂奇蹟重生　佛教界以愛相伴…為她點亮希望之燈

▲佛教界募款助花蓮馬太鞍溪堰塞湖受災戶慰助金。（圖／屏東縣佛教會提供）

記者陳崑福／屏東報導

強颱「樺加沙」重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖潰決造成嚴重災情。全台佛教界秉持「無緣大慈、同體大悲」精神，合力募集新台幣1,180萬元善款與物資，化慈悲為行動，為災區注入希望與力量，今(28)日上午在國立光復高級商工職業學校舉行「關懷花蓮馬太鞍溪堰塞湖受災戶慰助金發放活動」，現場排隊人潮綿延近3公里，場面感人。其中6歲女孩小沂在洪水中奇蹟獲救的故事感動全台，佛教界特別為她送上20萬元慰助金與滿滿祝福，盼以慈悲力量，撫慰創痛、重燃希望。

▲佛教界募款助花蓮馬太鞍溪堰塞湖受災戶慰助金，並慰問小炘。（圖／屏東縣佛教會提供）

內政部宗教及禮制司林振祿司長也代表劉世芳部長親臨現場致意。除慰助金發放外，活動並提供1,200份便當，由中台禪寺花蓮瑞穗分院瑞光禪寺與災民結緣；皂福公司也捐出100箱洗衣精，讓善念延續、愛心不斷擴散。

這次慰助金由台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會共同發放：

• 罹難者與失聯者家屬每人3萬元整（三單位各發放1萬元）

• 受災鄉親每戶5,000元整

而在這場浩劫中，6六歲的小女孩「小沂」奇蹟倖存的故事，感動全台。在洪水暴漲之際，小沂的姑姑與姑丈不顧自身安危，奮力將她托上屋頂橫樑，讓她暫避滅頂之災。被困屋內兩天兩夜的她，身旁僅有一隻老鼠相伴，直到搜救人員聽見微弱的呼救聲，破屋而入，才奇蹟般將她救出。這段真實又動人的經歷，見證了人性光輝與親情的偉大，也成為災後最動人的希望故事。

台灣佛教總會理事長宏安長老尼、中華佛教比丘尼協進會理事長常露長老尼、屏東縣佛教會理事長釋見引法師也深受感動，三位長老法師共同決議捐贈新台幣20萬元慰災金，作為小沂生活與學習補助，並親自贈送滿滿的布偶與娃娃，希望以最溫暖的方式撫慰她幼小的心靈。

在贈與儀式上，小沂抱著一隻比她還高的大熊娃娃，眼神中閃爍著光。她童言童語地說：「謝謝法師阿姨，我會乖乖念書，也要像姑姑一樣勇敢！」純真的一句話，讓現場所有人都紅了眼眶。那一刻，慈悲化作柔光，照亮了這個歷經苦難的家庭。

宏安長老尼溫柔撫著小沂的頭，慈悲開示：「孩子能平安，就是最大的福報。妳的勇氣是大家的榜樣，願妳一生平安、智慧圓滿。」常露長老尼感性地說：「孩子能在苦難中倖存，一定是有大任務在身。佛法說『因緣具足』，她能被救起，正是因為眾人心中有愛。」

釋見引法師則表示：「災難無分地域，我們的愛要超越距離，願這份力量，能陪伴孩子走過陰霾，迎向光明。」

小沂的母親在儀式上含淚致謝，語氣哽咽地說：「孩子經歷了難以想像的災難，但有大家的祝福與關懷，我相信她一定會勇敢長大，成為能幫助別人的人。」

這場溫馨的贈與，不僅是一份物質的援助，更是一場愛與信念的傳遞。佛教界以慈悲之心為苦難家庭點燃希望之光，讓花蓮災區在苦痛中，看見人間最真誠的溫暖。