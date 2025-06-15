疑遭軟禁沒戶口　21歲男沒上過餐館心智如孩童…緊抱里長好揪心

▲蘇乙青送青年到扶善之家安置，被少年緊緊抱住的畫面，被社工拍下。（圖／翻攝自蘇乙青臉書）

記者白珈陽、郭玗潔／台中報導

台中1名21歲青年疑似長期被父親限制在套房，不僅沒有報戶口，也沒念過書，遭父親趕出家門後，在回收場撿回收物度日，被北屯區北京里長蘇乙青發現，通知社會局安頓。蘇乙青表示，下周青年就滿21歲生日，但心智單純宛如10歲小孩，他帶青年到餐館吃飯，發現青年從沒有坐在餐館餐桌前吃過飯，而他陪青年到扶善之家安置時，僅是輕抱了青年一下，青年就緊緊回抱著他不放，讓他相當揪心。

蘇乙青表示，他5月8日前往回收廠關懷回收戶，贈送回收媽媽康乃馨，發現當中竟有1個青年也在做回收，當時他勸青年應該去做更好的工作，但後來發現對方沒有戶籍、也就沒有辦法找工作。青年自述姓黃，經聯繫黃的父親，黃父稱願意趕快來幫他辦戶口，但他6月8日前往同一個回收廠時，又再次遇到青年，且身上發出臭味，他就將青年帶回里長辦公處，讓他飽餐一頓，並給予衣物及盥洗。

▲青年體型瘦削。（圖／翻攝自蘇乙青臉書）

蘇乙青指出，他發現青年恰好在下周滿21歲，便隨便選了間餐館請他吃中飯，打算生日時再吃生日餐。想不到青年到了餐館，不僅不知道可以隨便找位子坐，也不知道衛生紙可以自己拿，乖巧表示他自己有帶衛生紙「避免花錢」，蘇乙青才知道，青年從來沒有正式坐在餐館餐桌上吃過飯，離家後都趁回收時撿食物充飢，或用回收賺的幾10元買統一科學麵加水當一餐，睡在滿是蚊子的公園或超商門前桌椅。

蘇乙青說，後來社會局救助科接青年到扶善之家，他擔心青年害怕新環境，所以陪伴青年過去，經過1個小時多的探討和環境介紹後，離去前他輕抱了青年一下，想讓青年安心，青年竟然也緊抱著他不放，「讓我的心都揪起來，一時無法言語」，經社工研判，青年的心智年齡大約12歲左右，可能由於過去都被限制在房間裡不能外出，許多的生活知能都需要學習。

▲短短相處不久，單純的青年便對蘇乙青產生信任依賴感，分別時緊緊抱住他。（圖／翻攝自蘇乙青臉書）

蘇指出，青年的父母離異，父親疑以打零工維生，收入不穩定，目前他已聯繫不上對方；據青年說，由於沒有戶口，長期被父親要求待在套房裡，不准出門，父親還嚇青年「如果出門就會被警察抓走」，他一直乖乖聽話，不過今年2月他從套房陽台摔落，跌破1樓陽台遮雨棚，賠了9000元，父親大怒將他趕出家門，只好以撿回收變賣果腹，流落街頭。

蘇表示，青年很有禮貌、也很孝順，青年對他說，「我很愛爸爸，希望趕快去工作賺錢養爸爸」，他問青年爸爸這樣對你，你還覺得是好爸爸嗎？青年回應「爸爸賺錢很辛苦，養我長大，所以是好爸爸」。蘇說，也許父親的做法不能說是軟禁，只是做法比較不恰當。

文章底下網友也都非常不捨，紛紛留言獻上祝福，表示想幫忙。蘇乙青也提醒，現在詐騙手法很多，大家要避免被騙，目前輔導員回報說青年規矩很好，很有禮貌，適應狀況良好。他也和青年說說話，青年沒有抱怨、沒有憤恨、充滿感激的心，「就是因為這樣，才讓人格外心疼」。

▲蘇乙青曾給他一些水表讓他拆去賣，青年就蹲在地上弄了很久，工作態度相當認真。（圖／翻攝自蘇乙青臉書）