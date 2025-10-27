　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

福爾摩沙俱樂部首度在台辦年會　歐議員：台灣不是問題而是解答

▲▼歐洲「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）27至28日舉行第2屆年會活動，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）與外交部長林佳龍均於開幕式上致詞。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲「福爾摩沙俱樂部」年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和贈予外交部長林佳龍一件印有「台灣不是問題，而是解答」字樣的T恤。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

記者詹詠淇／台北報導

歐洲「福爾摩沙俱樂部」年會在台登場，約有來自歐洲議會及18國國會共45位議員出席。年會主席柯理和今（27日）在開幕式上，特別致贈一件印有「台灣不是問題，而是解答」字樣的T恤給外交部長林佳龍，象徵意義十足。林佳龍則在致詞時強調，台灣將持續作為全球繁榮的驅動力，並透過強化國防與經濟韌性，與民主夥伴共同對抗威權擴張，鞏固全球民主防線。

歐洲「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）27至28日舉行第2屆年會活動，為首度在台灣舉辦，約有來自歐洲議會及歐洲18國國會共45名議員訪台出席。27日舉行開幕式，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）與外交部長林佳龍均於開幕式上致詞。

28日上午則舉辦「2025 台歐海底電纜安全合作論壇」，本論壇主題為 「強化數位與能源生命線：台歐海底電纜安全與戰略韌性」（Strengthening Digital and Energy Lifelines: Taiwan–Europe Undersea Cables Security and Strategic Resilience），林佳龍將出席，並發表海底電纜倡議。

▲▼歐洲「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）27至28日舉行第2屆年會活動，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）與外交部長林佳龍均於開幕式上致詞。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍今（27日）下午在開幕式上將台灣製造的鋼筆與「嘉明湖」、「溪頭」等特色墨水贈給柯理和，柯理和則回贈T恤和領帶，T恤上寫著「台灣不是問題，而是解答」的英文字樣。

▲▼歐洲「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）27至28日舉行第2屆年會活動，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）與外交部長林佳龍均於開幕式上致詞。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍致詞時表示，福爾摩沙俱樂部自2019年成立以來，已成為凝聚民主團結的燈塔，團結歐洲各國國會議員，共同捍衛自由、民主及人權的共同價值。今年年會首次移師台北舉行，感謝各國議員遠道而來，不僅證明對台灣的堅定支持，更展現加強台灣與歐洲夥伴關係的決心，也彰顯未來發展的巨大潛力。

林佳龍提及，福爾摩沙俱樂部透過聯合致函世界衛生組織（WHO）、譴責中國軍事脅迫與挑釁等行動，持續為台發聲，證明民主團結無國界，而根植於共同價值的友誼，即使在最劇烈的外部壓力下也能屹立不搖。如歐洲議會2021年與立陶宛站在一起的勇氣，證明每個歐洲國家都有與台灣發展關係的權利。同時，各位對台海和平穩定以及台灣有意義參與國際組織的堅定倡議，也激勵了所有人。

▲▼歐洲「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）27至28日舉行第2屆年會活動，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）與外交部長林佳龍均於開幕式上致詞。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍強調，在威權政權持續合作，試圖重塑以規則為基礎的國際秩序、操縱資訊空間，並擴大其對全球經濟的影響力，他們企圖分化並侵蝕公眾對民主國家的信任。面對日益升高的地緣政治緊張局勢與威權主義擴張，世界正處於個劇烈動盪的時期，民主國家不斷遭受假訊息攻擊，面對如此複雜的挑戰，需要理念相近國家合作，沒有任何一個國家能獨自面對這場全球性的考驗。

林佳龍指出，台灣將持續與理念相近夥伴攜手前進，以「價值外交」為核心，深化與歐洲等理念相近的民主夥伴合作關係，並致力提升經濟安全與建立具韌性的供應鏈，在全球半導體及人工智慧產業扮演關鍵角色。

林佳龍說，目前歐洲已是台灣第三大貿易夥伴、最大外資來源地，去年雙邊貿易額高達847億美元，台灣也將持續攜手歐洲推動供應鏈安全、再生能源、科技與半導體產業的合作，強化全球民主陣營的韌性與繁榮。面對境外威脅，總統賴清德已宣布提升國防預算至GDP3%以上，並朝2030年達到5%邁進，同時強化資安與假訊息認知作戰防制，全面提升國家防衛韌性。林佳龍相信，當台灣與歐洲更加堅韌，全球民主防線也會更加穩固。

▲▼歐洲「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）27至28日舉行第2屆年會活動，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）與外交部長林佳龍均於開幕式上致詞。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼歐洲「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）27至28日舉行第2屆年會活動，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）與外交部長林佳龍均於開幕式上致詞。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼歐洲「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）27至28日舉行第2屆年會活動，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）與外交部長林佳龍均於開幕式上致詞。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼歐洲「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）27至28日舉行第2屆年會活動，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）與外交部長林佳龍均於開幕式上致詞。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

更多新聞
愛爾蘭眾議院高等與延續教育、研究、創新與科學委員會主席麥克格理漢（Erin McGreehan）於今（27日）至11月1日率領「愛爾蘭眾議院跨黨派議員團」一行6人訪台，此次是愛爾蘭國會本年度再度組團來訪，外交部對此表達誠摯歡迎之意。訪團在台期間將參加福爾摩沙俱樂部2025台北年會系列活動，並與出席年會的歐洲外賓聯合晉見總統賴清德。

