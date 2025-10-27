愛爾蘭跨黨派議員團訪台　將參加福爾摩沙俱樂部年會、晉見賴清德

▲愛爾蘭眾議院高等與延續教育、研究、創新與科學委員會主席麥克格理漢（左三）率團訪台，外交部歐洲司總領事回部辦事林暉程接機致意。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

愛爾蘭眾議院高等與延續教育、研究、創新與科學委員會主席麥克格理漢（Erin McGreehan）於今（27日）至11月1日率領「愛爾蘭眾議院跨黨派議員團」一行6人訪台，此次是愛爾蘭國會本年度再度組團來訪，外交部對此表達誠摯歡迎之意。訪團在台期間將參加福爾摩沙俱樂部2025台北年會系列活動，並與出席年會的歐洲外賓聯合晉見總統賴清德。

外交部表示，訪團在台期間將參加福爾摩沙俱樂部2025台北年會系列活動，並與出席年會的歐洲外賓聯合晉見總統賴清德、接受外交部政務次長吳志中款宴。另將拜會立法院副院長江啟臣、國家安全會議副秘書長林飛帆、教育部政務次長劉國偉及國際經濟合作協會理事長呂桔誠等，就雙邊合作、兩岸情勢、區域安全、衛生醫療、教育及經貿來往等議題交換意見。

外交部指出，此行訪團成員也包括愛爾蘭國眾議員歐蘇利文（Pádraig O’Sullivan）、卡希爾（Michael Cahill）、勞勒（George Lawlor）、克萊爾(Peter Cleere)及卡拉漢（Catherine Callaghan）眾議員等人。