反制威權混合戰！台歐聯手防海纜遭破壞　柯理和：台灣聲音至關重要

▲外交部長林佳龍於「台歐海底電纜安全合作論壇」中正式提出「國際海底電纜風險管理倡議」。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部、福爾摩沙俱樂部（Formosa Club, FC）及科技、民主與社會研究中心（DSET）今（28日）共同辦理「台歐海底電纜安全合作論壇」，為我國官方針對海底電纜安全召開的大型國際論壇，除就海底關鍵基礎設施的韌性分享台歐實務經驗外，同時展現民主國家一致團結合作的力量。外交部長林佳龍在論壇開幕式中正式提出「國際海底電纜風險管理倡議」（RISK Management Initiative on International Undersea Cables），呼籲民主國家共同守護關鍵基礎設施的安全，獲得與會各國議員高度認同與支持，彰顯共同反制威權國家複合式侵擾的決心。

林佳龍表示，海底電纜對全球經濟安全、民主韌性與繁榮發展至為關鍵，也是數據流通、能源交換與跨國合作的重要基礎。近年海底電纜日益遭受蓄意破壞，已成為各國強化保護的關鍵基礎設施。而台海和平穩定是全球不可或缺的公共財，台灣將致力推動上揭倡議所提風險緩解（Risk mitigation）、資訊共享（Information sharing）、系統改革（Systemic reform）及知識建構（Knowledge Building）等4大目標，促進利害關係者對話、制定風險標準與分享最佳實務，以共同守護連結全球國家、經濟與人民的重要生命線。

本次年會主席、歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）致詞時強調，海底電纜不僅是國際社會重要命脈，更是連結全球民主社群的關鍵樞紐。近年來，紅海、波羅的海及台灣海峽的海底電纜皆頻繁遭受蓄意、計畫性的破壞。此種混合戰手段製造不確定性與社會分歧，並測試各國底限。對此，歐盟已在今年2月提出《海底電纜安全行動計畫》（EU Action Plan on Cable Security），旨在建立相關預防、偵測、回應、回復及嚇阻機制，柯理和盼在此基礎上，能積極促成歐盟與盟友及私部門的即時資訊分享與責任分工合作。台灣在印太地區的數位基礎設施領域具關鍵地位，是連結全球的重要戰略樞紐，且長期遭遇挑戰並具豐富應對經驗，台灣的聲音至關重要，必須被納入全球對話。

論壇開幕式結束後另進行綜合座談，討論如何強化海纜安全，與談人包括斯洛伐克前國防部長Jaroslav Nad’、德國全球公共政策研究所（Global Public Policy Institute, GPPi）所長暨創辦人Thorsten Benner、中華電信股份有限公司網路技術分公司主任級工程師黃宏杰、海巡署巡防組海域執法科科長楊献璋及DSET能源韌性組組長呂采穎等，共同就海纜安全與韌性分享實務經驗，並就可行合作方式交換意見。

外交部政務次長吳志中同日中午款宴歡迎訪台出席海纜論壇的福爾摩沙俱樂部成員、比利時聯邦眾議院議員團及2025年歐洲意見領袖團等訪賓，席間也就區域安全情勢、混合式威脅及民主供應鏈韌性等議題交換意見。

外交部強調，面對威權國家日益加劇的灰色地帶侵擾，台灣海峽及波羅的海等區域海纜不斷遭受惡意破壞，台歐將在此一關鍵議題上深化合作，並秉持上揭海纜倡議揭櫫的目標，攜手強化海底關鍵基礎設施韌性，共同捍衛民主價值、促進區域和平與穩定，並維護以規則為基礎的國際秩序。