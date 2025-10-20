江西上饒村民投訴「乾旱數月」無水可用　靠天吃水還得過濾泥沙

▲江西上饒毛村鎮楊塢村乾旱數月無乾淨水可飲用。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

江西上饒市廣豐區毛村鎮楊塢村近日有民眾投訴，當地長期依靠山坳水潭取水，逢旱即斷供，村民生活嚴重受影響，甚至必須自行過濾泥沙才能勉強飲用。對此，地方政府回應，確因高溫乾旱導致水源枯竭，現已啟動管網延伸及集中供水工程，以緩解居民缺水問題。

《極目新聞》報導，近日，有上饒廣豐區的網友在江西廣播電視台融媒問政平台《贛問》上發帖反映，廣豐區毛村鎮楊塢村在山坳水潭裡靠天吃水，水質無法保障，再加上近年經常乾旱，影響居民的生活。

村民投訴稱，當地取水全靠天降雨量維持，水源不穩且水質堪憂，「今年乾旱幾個月，家裡一點水都沒有，只能去別的地方挑水用，下雨天水潭裡滿是泥沙，根本無法直接飲用，用水問題已嚴重影響基本生活，盼政府能儘速改善供水設施。」

毛村鎮政府回應稱，近期連續高溫導致河道補水不足，加上蒸發量大，使水源供需出現缺口，鎮村已協調翻身自來水廠擴建管網，目前部分村小組已接通自來水，緩解部分居民飲水困難，「地方已申報三個集中供水項目，三座蓄水池均已完工，後續將逐步覆蓋更多村落。」

此外，鎮政府亦針對高溫乾旱期間水源不足的情況，安排人員為有需求村民「送水上門」，暫時緩解生活用水危機，「確保村民安全飲水仍是當前工作的重點，後續將加強水源保護與長效供水建設，避免乾旱重演時再陷用水困境。」