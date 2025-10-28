送「台灣LV包」爸媽超高興！他列5大優點：超受日本老人家歡迎

▲爸媽收到「台灣LV」超高興。（圖／日本人的歐吉桑 授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣傳統的「編織袋」，俗稱「台灣LV」，沒想到竟成為日本長輩的新寵。旅居台灣的日本人「日本人的歐吉桑」近日在粉專分享，他特地買了「台灣LV」送給在日本的爸媽，結果兩老超開心，直說「超好用！」他便分享日本老人家很喜歡該款袋子的5大理由，引起網友熱烈討論。

「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」在粉專貼出照片，是爸媽拿著「台灣LV」、對著鏡頭開心比YA，「台灣LV包包送給日本爸媽，他們收到了非常高興。」

日本人的歐吉桑接著分享5個「台灣LV包包受日本老人歡迎的理由」，第一「又輕又耐用」，他說，對沒有騎機車習慣的日本老人來說，攜帶性超重要；第二「網狀設計通氣性優秀」，特別適合梅雨季長的日本；第三「復古配色很懷念」，剛好呼應大正、昭和初期的流行色。

第四「防水又可洗」，完全符合日本潮濕氣候；第五，最妙的是「看起來非常便宜」，因為「日本老人非常嫌棄又貴又高調的東西」。

貼文引發眾人熱論，有人笑說：「我買伴手禮用這個裝お土産，結果包包被大讚！」「真的又輕又耐用，我拿來洗米、曬乾再用都不壞！」「在日本送這個一定會被誇實用！」「上次朋友的日本朋友來，就是要找台灣編織袋，帶了好幾個回國。」

還有網友直呼，「原來昭和配色這麼潮」、「壞了也不心疼，帶出門也不怕被偷」、「去日本送這個當伴手禮太聰明！」「連迪化街的都被日本人掃貨」、「下次去日本，我要背著台灣LV出門，看誰最時髦！」

※本文獲「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」授權引用。