　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE Premium月收165元！付錢還要看廣告　網友轟：盤到炸

▲▼LINE,滑手機,傳訊息,貼圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲LINE 22日宣布推出「LINE Premium」會員制，月付165元可享5大功能。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

全台最多人用的通訊軟體LINE今（22）日震撼宣布，將在台灣推出全新會員計畫「LINE Premium」，月付165元即可享有5大通訊進階功能與4項家族服務權益，預計2026年上半年正式上線，並提供首月免費體驗。然而消息一出，立刻引爆PTT網友熱議，其中「進階備份」功能與「付費後是否仍有廣告」成為砲轟焦點。

LINE Premium首波釋出的通訊功能頗具亮點。會員將能「自選個人檔案」，除了原有檔案，可額外建立兩組（如工作、家庭用），並能指定顯示給特定好友。用戶詬病已久的儲存功能也獲得升級，不僅「相簿功能」可直接儲存影片（上限100支）並上傳原始畫質照片，「進階備份」更是主打，能將聊天室中的照片、影片、檔案等所有內容自動備份至100GB的LINE雲端，並支援iOS與Android的跨系統換機匯入。此外，會員還能享受客製化的「應用程式圖示」與更多樣的「應用程式字型」選擇。

消息一出，PTT上的iOS版與MobileComm版瞬間炸鍋，鄉民幾乎一面倒不看好。最讓網友無法接受的，就是「付費後可能仍有廣告」以及「將基本備份功能拿來賣錢」。網友怒噓：「Premium會員沒有廣告再補推」、「付錢看廣告，太讚了吧」、「Wa Cow進階備份？備份那個鳥樣然後賣進階備份？？」

此外，許多網友認為LINE免費版的備份體驗極差，是刻意為付費版鋪路，「就是免費備份很難用，這樣才好推付費啊」、「跨平台備份這種該有的功能，要付費才有真的笑死」、「連基本功能都要跟使用者收費」。更有網友直言價格太貴，且不如其他競品：「台灣價格總是...」、「盤到炸」、「比TG（Telegram）還貴」、「竟然沒有包含貼圖」。

不過，雖然砲火猛烈，也有另一派網友點出LINE在台灣的「霸主」地位，認為用戶根本沒得選，「市佔率99.4%，不割你割誰？」、「主管叫你用就乖乖用」。部分網友也坦言，「跨平台備份」確實是許多人的痛點，LINE此舉應能「收割一波」，並表示自己可能會在「換機前買」、「換手機再訂閱就好」，顯示仍有特定剛性需求的用戶群，可能為了此功能而單次付費。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲
郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜
被酸「咕嚕咕嚕市長」不放假　蔣萬安4字回應
Netflix《回魂計》突發道歉影片：對不起騙大家　網嘴角失
閃兵第三波坤達遭拘提　188cm新北帥檢超搶眼！網友秒歪樓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE Premium月收165元！付錢還要看廣告　網友轟：盤到炸

relame 15上市日公開！限量秒殺《冰與火之歌》聯名機要搶要快

LINE Premium登場！月付165元2026年試水溫　5大會員權益一次看

太重又太貴！摺疊iPad傳2029年才登場　售價將直逼MacBook Pro

三星正式推出Galaxy XR混合實境頭戴裝置　售價1,799美元挑戰Vision Pro

9月手機銷量出爐！iPhone17碾壓霸榜　安卓陣營進榜都是平價機

iOS 26.1 Beta 4大更新！終於能關掉誤觸相機、介面透明度自由調

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

LINE Premium月收165元！付錢還要看廣告　網友轟：盤到炸

relame 15上市日公開！限量秒殺《冰與火之歌》聯名機要搶要快

LINE Premium登場！月付165元2026年試水溫　5大會員權益一次看

太重又太貴！摺疊iPad傳2029年才登場　售價將直逼MacBook Pro

三星正式推出Galaxy XR混合實境頭戴裝置　售價1,799美元挑戰Vision Pro

9月手機銷量出爐！iPhone17碾壓霸榜　安卓陣營進榜都是平價機

iOS 26.1 Beta 4大更新！終於能關掉誤觸相機、介面透明度自由調

巴林亞洲青年運動會　林立瑋、王婕菱出任中華隊掌旗官

平溪線路基消失百米「搶修至11月底」　台鐵公布運行計畫

碳稅擱淺會讓舊船汰換速度減慢　雙燃料船改為雙燃料預備

輝達落腳台北露曙光！他喊話蔣萬安「別只開心」：快處理都計變更

台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲

全運會女子拳擊 　黃筱雯完勝對手摘金締造5連霸

90後陸劇男神TOP10！《凡人修仙傳》楊洋排名第六、劉宇寧第二

郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜：小公主終於到家了

快訊／三重母開水煮泡麵…滾水燙傷1歲兒　2度燒燙傷送醫

國際皇冠盃23日登場　台灣女將徐薇淩和世界隊名將力抗日本

【文大行政QQ了】學生遠距...他們還是要上班：咕嚕咕嚕

3C家電熱門新聞

LINE也推出Premium！

9月手機銷量出爐！

iOS 26.1 Beta 4多項細節大更新！

LINE Premium付錢還要看廣告　網友轟：盤到炸

摺疊iPad傳研發卡關　最快2029年登場

開箱／vivo X300 Pro完整內盒

iPhone 18 Pro傳採「可變光圈」主鏡頭

三星正式推出Galaxy XR混合實境頭戴裝置

relame 15上市日公開！

三款iPad版Affinity軟體「終身限免」一次領！

微軟「買斷制Office」今日起全面停更

蘋果員工曝新版Siri「問題不少」

三星推商用平板Galaxy Tab A11

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

更多熱門

相關新聞

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

免費貼圖限時下載！LINE最新上架5款實用貼圖，包括「情緒化的兔子」、「可愛爛番茄」，隱藏版則有「齁哩」、「波鴿家族×啾波麻糬」以及「胖古人日常實用篇」，即起下載後，貼圖使用期限為90至180天，等於可爽用到明年，陪伴大家一起度過聖誕與跨年夜。

LINE也推出Premium！

LINE也推出Premium！

「家庭代工」是陷阱！23人遭詐3338萬

「家庭代工」是陷阱！23人遭詐3338萬

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

LINE Pay也有詐騙！　官方示警「個資、存款全被盜」

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！

關鍵字：

LINE會員計畫通訊軟體震撼上線網友討論

讀者迴響

熱門新聞

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

表面溫和實則非常固執三大星座！

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

安心亞親揭和阿Ken真實關係

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面