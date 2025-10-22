LINE Premium月收165元！付錢還要看廣告　網友轟：盤到炸

▲LINE 22日宣布推出「LINE Premium」會員制，月付165元可享5大功能。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

全台最多人用的通訊軟體LINE今（22）日震撼宣布，將在台灣推出全新會員計畫「LINE Premium」，月付165元即可享有5大通訊進階功能與4項家族服務權益，預計2026年上半年正式上線，並提供首月免費體驗。然而消息一出，立刻引爆PTT網友熱議，其中「進階備份」功能與「付費後是否仍有廣告」成為砲轟焦點。

LINE Premium首波釋出的通訊功能頗具亮點。會員將能「自選個人檔案」，除了原有檔案，可額外建立兩組（如工作、家庭用），並能指定顯示給特定好友。用戶詬病已久的儲存功能也獲得升級，不僅「相簿功能」可直接儲存影片（上限100支）並上傳原始畫質照片，「進階備份」更是主打，能將聊天室中的照片、影片、檔案等所有內容自動備份至100GB的LINE雲端，並支援iOS與Android的跨系統換機匯入。此外，會員還能享受客製化的「應用程式圖示」與更多樣的「應用程式字型」選擇。

消息一出，PTT上的iOS版與MobileComm版瞬間炸鍋，鄉民幾乎一面倒不看好。最讓網友無法接受的，就是「付費後可能仍有廣告」以及「將基本備份功能拿來賣錢」。網友怒噓：「Premium會員沒有廣告再補推」、「付錢看廣告，太讚了吧」、「Wa Cow進階備份？備份那個鳥樣然後賣進階備份？？」

此外，許多網友認為LINE免費版的備份體驗極差，是刻意為付費版鋪路，「就是免費備份很難用，這樣才好推付費啊」、「跨平台備份這種該有的功能，要付費才有真的笑死」、「連基本功能都要跟使用者收費」。更有網友直言價格太貴，且不如其他競品：「台灣價格總是...」、「盤到炸」、「比TG（Telegram）還貴」、「竟然沒有包含貼圖」。

不過，雖然砲火猛烈，也有另一派網友點出LINE在台灣的「霸主」地位，認為用戶根本沒得選，「市佔率99.4%，不割你割誰？」、「主管叫你用就乖乖用」。部分網友也坦言，「跨平台備份」確實是許多人的痛點，LINE此舉應能「收割一波」，並表示自己可能會在「換機前買」、「換手機再訂閱就好」，顯示仍有特定剛性需求的用戶群，可能為了此功能而單次付費。

