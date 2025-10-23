多了8張！LINE「1款表情貼」爆紅回歸　網嗨：立刻買來炫耀

▲小傢伙終於回歸了。（圖／翻攝LINE STORE）



網搜小組／劉維榛報導

許多人喊話，願意掏錢買的「小傢伙」LINE表情貼終於回歸了，一次送上48張圖案誠意滿滿，尤其招牌的「馬桶系列」還多達5張，從各種角度都能看見它可愛又搞笑的神韻。文章引發網友爆買一波，「立刻買下來炫耀」、「超級可愛！還一次五個馬桶地瓜球」。

LINE官方小編在Threads表示，大家敲碗的「小傢伙」回來了，該款表情貼夠有誠意，一次奉上48張可愛表情，爆笑的是，許多人最愛的「馬桶系列」有5種經典神韻，而且各種角度全包了。

消息曝光後，網友紛紛秒購入，聊天室瞬間被馬桶貼圖洗版，「他帶著更多的馬桶回來了」、「之前的表情貼小夥伴都是40張圖，這組是48張，多8張圖售價一樣，賺爛了」、「居然回歸了」、「千呼萬喚的馬桶終於回歸了，之前因為沒有蹲馬桶還傷心了一下」、「謝謝馬桶支援」、「立刻買下來炫耀」、「不能沒有馬桶欸，直接毫不猶豫的買了」、「超級可愛！還一次五個馬桶地瓜球」。

事實上，日前「小傢伙」開放免費下載後爆紅，圓滾滾的造型神似地瓜球，搭配那「表面客氣、內心翻白眼」的微妙表情，完美詮釋現代人的社交需求。許多網友認為它比饅頭人更實用，「好用到不行，可戲謔、可正式，真是八面玲瓏！」無論是應付長輩或吐槽朋友都很萬用。