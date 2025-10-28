　
在裸湯區用智慧型手機「卻無人制止」　會館道歉了：會積極勸導

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／陽明山水渡假會館 Yangmingshan Resort） 

▲業者道歉了。（圖／翻攝自Facebook／陽明山水渡假會館 Yangmingshan Resort）

記者曾筠淇／綜合報導

日前有網友發文表示，她和朋友前往金山的「陽明山水溫泉會館」泡湯，結果卻發現有人在女裸湯池使用手機，且並沒有任何員工出面制止，「裸湯區是公共空間，所有人都是裸體狀態，禁止使用手機本就是最基本的規範與尊重。」對此，陽明山水渡假會館發文道歉，並承諾會積極勸導與公告提醒。

有網友在臉書社團「爆料公社」上發文表示，25日下午，她和朋友前去金山的「陽明山水溫泉會館」泡湯，結果泡到一半時，卻發現有人在女裸池湯池邊使用手機，「館內明明有清楚的警語，標示『禁止在裸湯區使用手機』」。

原PO當下立刻阻止對方，並告訴服務人員，結果卻得到「我們沒辦法強制沒收客人手機或制止她」的回覆。而該名客人似乎是常客，所以不僅沒有收起來，還放在一旁充電，說「你是哪一隻眼睛看到我在玩手機？」事後原PO找櫃檯說明此事，不料直到她離開，都沒有任何員工出面制止。

原PO認為，這是基本的隱私和安全觀念，「裸湯區是公共空間，所有人都是裸體狀態，禁止使用手機本就是最基本的規範與尊重」，誰想要花錢泡湯，卻還要冒著可能被拍裸照的風險？

對此，陽明山水渡假會館透過粉專發布致歉聲明，提到有貴賓發現，在「蘇活大眾風呂」男女裸湯區域，有客人攜帶智慧型手機進入，造成其他人的困擾和不安，「我們對此深感歉意，並誠摯向所有受到影響的客人致上最深的歉意」。

聲明指出，為了確保每位賓客的隱私和安全，他們會加強服務人員教育訓練，於入口處、網站、粉專都平台積極勸導，並公告提醒；另外，他們也會增加巡邏頻率，以防範類似事件再發生。

聲明最後再次呼籲，「為保障所有賓客的隱私與權益，『蘇活大眾風呂』男女裸湯區域請勿攜帶或使用任何具拍照、錄影功能之相關設備。 如有任何形式之攝錄行為，陽明山水將主動提報警政單位，並全力配合調查與處理，絕不寬待。再次感謝您的支持與配合」。

10/27 全台詐欺最新數據





※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

