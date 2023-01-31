女客進裸湯區「拿手機狂拍」！妹子聽一句話氣炸：害我過年罵髒話

▲女子到某溫泉會館的裸湯區泡湯，沒想到竟然有顧客拿手機狂拍。（示意圖／pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

過年期間有許多台人出遊，加上天氣寒冷，因此泡溫泉的行程也十分受到歡迎。不過，一名女子春節期間到某溫泉旅館泡裸湯，卻有其他女客全身包緊緊入內，甚至開門就拿起手機猛拍，嚇得大吼「裸湯區不能使用手機」，聽完對方的回覆後，也讓她瞬間氣炸。

這名女子在「爆怨公社」指出，春節期間天氣寒冷，於是她到某溫泉會館泡湯，選擇了裡面的「裸湯區」。而在入內以前，女子也認為，會進門的旅客應該都知道相關規定、彼此坦誠相見，也不能使用手機、錄影設備等，避免侵犯他人隱私。

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不過，享受到一半時，突然有另一名女客進入，不但身上「包得像顆粽子」，甚至還開啟觀光客模式，放下包包後拿起手機狂拍，嚇得她立刻制止，大吼「裸湯區不能使用手機啊」。

▼女子以為大家都知道裸湯區的禮儀，沒想到竟有人拿手機狂拍。（示意圖／pakutaso）



該名女客聽完後，竟然還露出訝異的模樣，說出「真的啊？這個我不知道欸」的話語，讓女子更加火大，完全不顧過年期間不能口出惡言的習俗，狠狠教訓了對方一頓。

女子離奇的經歷曝光後，許多網友同樣十分傻眼，不禁出言斥責，「居然在泡湯區拍照，她到底有多沒常識」、「還是獨立湯屋好，泡湯放鬆不喜歡有陌生人來打擾」、「真的，上次在北投也遇到一個大爺在用手機」、「進去前不是都有很多貼紙，寫禁止帶手機跟拍照」、「遇到這種人，用溫泉直接潑牠手機也是剛好而已。」