記者郭世賢／新北報導

新北市金山區磺港公共浴室20日上午，民眾發現一名男子在男裸湯區泡湯過程中，昏厥滑入浴池內，民眾趕緊把男子拉起，並拿起手機撥打119求援，沒想到男子又第二次滑落於浴池內，拉起時已無生命跡象，金山警分局獲報金山派出所員警李權洋、羅安妤趕抵時，對該男子實施心肺復甦術CPR，直到救護人員到場後接手，隨後緊急將男子送往台大金山醫院搶救中，生命跡象已穩定，並轉往台北市立和平醫院救治。

▲磺港公浴泡湯裸男2度滑入浴池昏迷，金山警輪流CPR鬼門關救回。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

金山區磺港公共浴室20日上午近11時，一名86歲郭姓男子在泡湯途中，因身體不適血壓過低，突昏厥面部朝下倒入浴池內，被同浴池泡湯的民眾發現，救起時已無生命跡象，在場民眾連忙撥打119報案。

金山警分局金山派出所警員李權洋、羅安妤獲報趕抵現場，羅員具有護理師經歷，李員也會使用心肺復甦術，兩人輪流對郭男實施CPR至救護人員到場後，緊急送往台大金山醫院急救，經插管後郭民雖仍昏迷，生命跡象已穩定，並轉往台北市立和平醫院救治。

金山警分局長趙家輝表示，對李、羅二員善盡職責，與死神拔河，在鬼門關前救回郭男生命善舉深加表揚，也在此呼籲年長民眾，今年冬季溫度變化劇烈，泡湯時宜結伴前往，互為照應，如有身體不適切勿逞強，以免發生意外。

▼金山磺港公共浴室裸湯區驚傳意外，男子滑入浴池「大便失禁」命危送醫。（圖／記者郭世賢攝）

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