想泡溫泉！她一見「裸湯」猶豫了　內行推爽爆：比穿泳衣放鬆

▲原PO發起討論「會想泡裸湯嗎？」（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

一到冷冷的天，讓人忍不住衝一波去泡湯，泡在暖呼呼的溫泉裡，整個人都熱起來。就有女網友在PTT的WomenTalk板上發文，說她打算要泡溫泉，但查了之後，發現還有裸湯跟穿泳衣的差別，「但是我沒泡過裸湯耶！很怕看到會忘不掉的東西」，便發起閒聊「會想泡裸湯嗎？」

這位女網友文中表示，她沒有泡過裸湯，就擔心會看到不該看的，「大家覺得泡裸湯跟穿泳衣會有差嗎？猶豫中……」貼文一出，內行人馬上大推，「回家不用再洗泳衣，方便」、「裸湯很棒啊！想去就去，不用特別拎泳衣出門」、「泡湯若不泡裸湯，比較像是去玩水游泳」、「裸湯好，泡完順便洗個澡就睡覺。」

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有過來人則是分享自己的經驗，「裸湯比穿泳衣放鬆，尤其是露天可看風景的」、「裸湯很舒服，尤其在戶外，天冷下著小雨，雨滴在身上冰涼、溫泉水又熱，那時候超享受的」、「裸湯才是爽，尤其是戶外、半戶外的，穿泳衣的不能比」、「之前常去陽明山行義路泡（男女分開的）大眾池，其實都是阿姨輩的居多。」

還有網友則是補充，「礁溪有一些大眾池是裸湯啊！男女分開」、「都同性，放輕鬆，台灣沒有男女混浴」、「可以試試呀！其實沒什麼忘不掉的，也不會特意看誰」、「性別都一樣，誰會想看你」、「裸湯超棒，第一次很尷尬，第二次就很放鬆了」、「泡之前跟泡完都要再沖洗一次身體。」