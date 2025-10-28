IG萬聖節特效超吸睛！暗黑模式、節慶外框一次看

▲IG 最新萬聖節特效。（圖／Instagram提供）

記者吳立言／綜合報導

萬聖節氣氛正濃，Instagram 也搭上這股搞怪熱潮，推出一系列限時功能與彩蛋，從經典驚悚字體、節慶外框，到輸入關鍵咒語即可觸發的暗黑特效，讓用戶不出門也能在社群上體驗滿滿萬聖節氛圍。

Instagram 今年萬聖節推出多項期間限定彩蛋，協助使用者打造驚喜貼文。除了限時動態中新增的「萬聖節驚悚字型」與「節慶文字特效」外，也能在「相片」貼紙中加入蝙蝠、南瓜、蜘蛛網等造型外框，讓照片一秒變身萬聖派對現場。

此外，只要在便利貼上輸入在便利貼上輸入「南瓜燈」、「小幽靈」或「魔法師」等 emoji，或輸入「Happy Halloween」與「Trick-or-treat」等關鍵咒語，即可觸發期間限定動畫效果，螢幕上會閃爍出惡魔南瓜燈與詭譎動畫，增添節慶趣味。

除萬聖限定功能外，Instagram 近期也上線多項常態更新，讓聊天互動更具創意。使用者可在聊天室中開啟「塗鴉功能」，與好友同時揮灑畫筆、創作迷因，或使用「拖曳貼圖」功能，直接將貼圖放到訊息上方，還能自由放大、調整位置，打造更活潑的對話體驗。若想維持畫面整潔，也能長按訊息隱藏塗鴉或刪除貼圖。

Instagram 表示，這些更新不僅是為了迎接萬聖節，更希望讓使用者能持續在日常交流中發揮創意，讓每段對話都成為生活中的小驚喜。