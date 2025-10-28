　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

AI浪潮下不迷航！新北青年局「AI破浪者論壇」從AI技術到心理韌性　助力青年全面進化

▲▼新北市青年局,AI,AI破浪者論壇,心理韌性,職場,就業,邱兆梅。（圖／新北市青年局提供）

▲新北市青年局舉辦「AI破浪者論壇」，邀請六位講者分享從AI技術到心理韌性的職涯新視角，橫跨AI教育、心理療癒、職涯發展領域，激發跨界思考能量。（圖／新北市青年局提供，下同）

記者張芳瑜／新北報導

AI世代來臨，工作樣貌快速改變，許多年輕人面對未來充滿焦慮與不確定。為協助青年找到前進方向，新北市政府青年局啟動《青年職涯領航計畫》，並於10月18日於板橋TPKA遠東通訊園區舉辦「AI破浪者論壇」。本次論壇以「AI × 心理韌性」為雙主軸，集結六位跨界講者同場開講，包括AI教育品牌nuva創辦人林上哲、區塊鏈／AI 創業者李婷婷、數位轉型顧問尹相志，以及下午場的Vidamore 創辦人梁藝瀠（YY）、職涯發展師盧美妏與顯化創作者九粒，從AI應用、職涯策略到情緒覺察，帶領青年在巨浪中找到前行的力量。

邱兆梅：AI破浪不只學技能，更要學會落地生活

「AI浪潮是時代的必然，但我們不希望青年只看到焦慮的一面。」新北市政府青年局長邱兆梅指出，這次論壇特別以AI與心理韌性為主軸，就是希望青年不只學會技術，更能面對變化、適應轉折。「青年局的角色，不只是提供工具，而是陪伴年輕人面對變化。」

▲▼新北市青年局,AI,AI破浪者論壇,心理韌性,職場,就業,邱兆梅。（圖／新北市青年局提供）

▲新北市青年局長邱兆梅認為，AI時代最重要的不是害怕被取代，而是要學會不斷更新自己，找到學習的樂趣。

邱兆梅進一步說明，新北青年局的服務核心目標是「幫助青年接軌社會、接軌職場、接軌市場」。她說：「從『新北有課』到這次的『AI破浪者』，象徵青年培力從通識教育走向專業技能的深化。青年局不只開課，更要讓青年能實際運用，成為未來產業的一份子。」

她坦言，青年局希望補上教育體系中沒有教的那一塊。「我們從很硬的課程像NVIDIA的AI證照、思科資安證照，到比較軟性的課程像專案管理、陌生開發、BD能力，都希望幫助青年真的具備職場會用到的技能。」不過這次論壇不只談技術，「我們特別設計上半場講技術、下半場講心理韌性，因為我覺得學技能之外，更重要的是『你要怎麼在現實生活中落地』。」

談到現代青年的焦慮，她語重心長地說：「很多年輕人活在網路上，看到別人都光鮮亮麗、吃大餐、出國玩，就會覺得自己很差。但現實不是那樣。我希望他們能重新找回跟現實生活的連結，知道真正支持你的人，是你身邊的家人、朋友、同事，而不是網路上的按讚數。」她補充說：「不管你學什麼，你的成就感都不應該來自網路上的views或share，而是你現實生活中的進步。」

▲▼新北市青年局,AI,AI破浪者論壇,心理韌性,職場,就業,邱兆梅。（圖／新北市青年局提供）

▲青年局長邱兆梅指出AI浪潮不會停，但她相信只要願意學習，就能跟得上時代。

邱兆梅認為當代青年面對的職涯發展已經不是過去的階梯式，如今受到AI的影響，原有的足以立基的地板隨時可能崩塌；但AI的浪潮不會停下，她鼓勵青年不要害怕變化，要知道人一定會跌倒，但重點是你要有信心，只要人沒倒下，就還有機會。」

林上哲：AI讓效率提升，但「品味」才是被取代不了的實力

上午場「AI工具進化論」由nuva AI教育品牌創辦人林上哲開講，他開場便直言：「新時代的技巧不是AI，新時代的技巧是品味！」他認為，AI只是加速器，不是終點。「AI幫你省時間，但更重要的是你要拿來體驗人生。」他提醒青年，「學AI不是為了被取代，而是為了更好地生活。」

▲▼新北市青年局,AI,AI破浪者論壇,心理韌性,職場,就業,邱兆梅。（圖／新北市青年局提供）

▲nuva創辦人林上哲強調「AI幫你省時間，但更重要的是拿來體驗人生」。

針對許多年輕人現在面臨的「效率焦慮」，林上哲在講座中分享：「AI確實能加速一切，但重點是你怎麼利用被節省的時間。」他以自身為例，從廚師轉職成AI教育者僅花半年時間。「我以前在廚房每天都在切菜，後來用AI幫我列採買清單，我發現它能解放我的時間，讓我有機會去想人生的下一步。」

他也提醒青年，「在AI統治世界前，你能做的是把兩件事學好——溝通與串接。」他指出，AI的底層邏輯其實就是溝通能力與整合能力。「Prompt是一種溝通，串接是一種創造。當你能和AI合作、用它幫你完成任務，你就能變成創造者，而不是被取代者。」

▲▼新北市青年局,AI,AI破浪者論壇,心理韌性,職場,就業,邱兆梅。（圖／新北市青年局提供）

▲林上哲呼籲青年做好溝通與串接兩件事。

林上哲面對AI不慌不亂、因為他的初衷不變：「AI讓你多出時間去生活，品味才是讓你不被取代的理由。」他希望青年能用AI節省重複性工作，把省下的時間拿去看展覽、旅行、體驗生活，「因為真正的競爭力，永遠是人的深度。」

梁藝瀠YY：面對焦慮，先學會與自己和解

下午場以「AI時代的心理韌性」為主題，Vidamore創辦人梁藝瀠（YY）從心理健康角度切入，談青年如何在快速變動的時代保持內在穩定，YY指出，現代青年需要三個心理關鍵字：臣服、覺察、中心思想。她解釋：「臣服不是放棄，而是接受現實正在發生；覺察是觀察自己的情緒，不讓焦慮主宰行動；中心思想則是你在資訊洪流裡的錨點。」

▲▼新北市青年局,AI,AI破浪者論壇,心理韌性,職場,就業,邱兆梅。（圖／新北市青年局提供）

▲YY梁藝瀠指出AI時代最大的挑戰不是技術，而是焦慮。她鼓勵青年透過自我覺察與情緒調節，找到屬於自己的節奏與方向。

她指出，心理韌性就是當你遇到混亂或焦慮時，能不能先回來「定錨自己心中正在感受到的是什麼」。她說：「不管是焦慮、嫉妒、比較心態都沒關係，更重要的是你要辨識出這些情緒，嘗試與它對話，再去決定你要怎麼回應。」她強調：「心理韌性不好的狀態，就是當你遇到焦慮或嫉妒時，你就倒下或是抗拒它。但如果你能先hold一下，用比較舒服的狀態去反應，那才是真正的韌性。」

YY也以自身經驗舉例，提到留學與創業初期的壓力：「那時候在國外念碩士，又剛創立品牌，生活、職涯、經營的壓力全都擠在一起。當我沒有好好去面對這些情緒時，就全部攪在一起，最後就爆炸了。」她說，這次經驗讓她更明白心理覺察的重要性：「能夠辨識焦慮，並和它共處，是讓人重新出發的關鍵。」

針對AI時代與心理療癒的關係，YY表示：「我們團隊目前以人本陪伴為主，但我觀察到其他心理相關團隊已開始嘗試以AI輔助情緒支持服務。」她強調，科技與心理支持並非對立，而是互補的力量，「我樂見這樣的發展，因為它讓更多人願意開始面對自己的情緒。」

▲▼新北市青年局,AI,AI破浪者論壇,心理韌性,職場,就業,邱兆梅。（圖／新北市青年局提供）

▲Vidamore創辦人梁藝瀠以「臣服、覺察、中心思想」三步驟，引導青年面對焦慮與不確定。

YY認為青年要在這個AI世代生存，要學會與不確定共處，她表示焦慮不是敵人，「而是提醒我們正在成長的信號」，當你能停下來、看見自己的情緒，就有機會重新拿回人生的主導權。

AI破浪者論壇：讓青年學技術，也學會面對變化的勇氣

本次「AI破浪者論壇」分為上午「AI工具進化論」與下午「AI時代心法」兩大場次，從AI應用、職場策略、心理韌性到情緒調節，提供青年在科技與自我之間取得平衡的多重觀點。新北市青年局希望透過這樣的設計，讓青年同時獲得技術力與心理免疫力，在浪潮中也能穩健前行。

論壇當天吸引眾多民眾報名參與，不只聆聽講者分享，也現場向講者提問，互動熱烈。青年局同步於論壇中宣導「新北有課」與「青年職涯領航計畫」資源，從AI、電商、專案管理到創業課程，全方位協助青年接軌職場。邱兆梅強調：「AI的浪潮不會停，但我們希望新北的青年可以有能力面對，不要害怕變化，只要願意學習，就有機會跟得上時代。」這句話，也成為整場論壇最具力量的註腳。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明年輕症直衝大醫院變貴　一次收1200元
大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發
獨／贈豪車又送出國遊學仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙
照X光「屎塞到胸部」　沈迷3C害慘他：嚇屎了
大谷翔平太不可思議了！佛里曼：敬遠是正確選擇
封王變新兵！馬傑森光頭造型曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

剪出希望、傳遞愛心　台南市勞工局與工會溫暖新營心德慈化教養院

找頭路衝一波！台南就博會提供近4千職缺　求職投3履歷抽家電好禮

AI浪潮下不迷航！新北青年局「AI破浪者論壇」從AI技術到心理韌性　助力青年全面進化

嘉藥再傳捷報！營養師聯考奪下全國榜首、榜眼　國考搖籃實至名歸

台南做工行善團12年311戶弱勢家庭重獲安居　入府受總統嘉勉

黃偉哲視察廚餘高速發酵廠　強調「廚餘不餵豬」防疫、環保雙軌並進

花東旅遊新玩法「共乘花東」獲創新甲等獎　加line馬上體驗

花蓮重陽節敬老！百歲人瑞嘉獲禮金　還有金鎖片

改裝汽機車狂拉音浪！南投警台14線科技執法　今年已逮41車

105歲仍勇健！許淑華重陽前夕訪竹山人瑞黃王金娘

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

剪出希望、傳遞愛心　台南市勞工局與工會溫暖新營心德慈化教養院

找頭路衝一波！台南就博會提供近4千職缺　求職投3履歷抽家電好禮

AI浪潮下不迷航！新北青年局「AI破浪者論壇」從AI技術到心理韌性　助力青年全面進化

嘉藥再傳捷報！營養師聯考奪下全國榜首、榜眼　國考搖籃實至名歸

台南做工行善團12年311戶弱勢家庭重獲安居　入府受總統嘉勉

黃偉哲視察廚餘高速發酵廠　強調「廚餘不餵豬」防疫、環保雙軌並進

花東旅遊新玩法「共乘花東」獲創新甲等獎　加line馬上體驗

花蓮重陽節敬老！百歲人瑞嘉獲禮金　還有金鎖片

改裝汽機車狂拉音浪！南投警台14線科技執法　今年已逮41車

105歲仍勇健！許淑華重陽前夕訪竹山人瑞黃王金娘

高鐵南延＋台積電供應鏈加持　屏東新案直攻4字頭

稀土經濟牽動東南亞戰略供應鏈　學者專家：台印可協作半導體、再生能源、先進製造領域

快訊／台南機車撞水泥車！婦右臂完全斷離　斷肢急送醫接回

囂張！萬丹畜牧場業者派2車載廚餘強闖焚化廠　屏縣府重罰送辦

送「台灣LV包」爸媽超高興！他列5大優點：超受日本老人家歡迎

家寧新片體驗愛玉園　「被抓包刪文重PO」網酸她勤勞

黑豹旗／嶺東高中最辛苦男人尹治豪！遺憾兄弟奪亞「明年會更好」

高雄通報疑豬瘟肉流入屏東　13家業者貨品全數封存...查驗結果曝

機車被丟垃圾怒了！下秒她拿起一看竟感動喊：好愛台灣

攻城獅德魯開箱首秀繳20分19籃板　奪TPBL第3周MVP

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！

地方熱門新聞

重建座談會未被通知　花蓮縣長怒闖會場踢桌

屏東男術後滲血口吐鮮血　警火速送醫

勞工領袖大學菁英班開訓！近百名勞工齊聚成大進修

常春藤高中引導學生展現「看不見的能力」

桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失

桃園智慧計畫挨批整合不力　籲智發會加把勁

雲林國際農機暨資材展　交易金額創佳績

名間鄉擬建垃圾焚化爐　許淑華：回饋金每年1億交鄉公所

中原大學建築系成立「昭揚實驗室」

廟會放炮整街燒　居民氣炸：沒政府了嗎

無腳本真實上演！雲林「海洋污染複合演練」風浪中實戰應變

黃偉哲視察廚餘高速發酵廠強調「廚餘不餵豬」防疫、環保雙軌並進

嘉藥再傳捷報！營養師聯考奪下全國榜首、榜眼

花蓮國中小午餐全面禁豬　稽查25間校園符規定

更多熱門

相關新聞

OpenAI與心理專家合作強化安全機制

OpenAI與心理專家合作強化安全機制

OpenAI 今（28日）宣布已大幅強化 ChatGPT 在敏感對話中的安全性與同理表現，特別針對心理健康相關議題進行全面升級。官方指出，新版 GPT-5 模型在心理壓力、自我傷害及對 AI 的情感依賴等三大領域的表現，整體不當回覆率已下降 65% 至 80%，顯著提升對使用者的支持與安全引導能力。

中國「DeepSeek機器狗」現身訓練場

中國「DeepSeek機器狗」現身訓練場

OpenAI執行長遭批貶低勞動價值

OpenAI執行長遭批貶低勞動價值

AI假醫師影片爆量把人命當流量　

AI假醫師影片爆量把人命當流量　

女兒殺母分屍6大塊　用「AI偽造」假裝還活著

女兒殺母分屍6大塊　用「AI偽造」假裝還活著

關鍵字：

新北市青年局AIAI破浪者論壇心理韌性職場就業邱兆梅

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

中華電信ESG「泰舊換新 竹構未來」計畫　助原民青年返鄉撫育竹林固碳愛地球

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面