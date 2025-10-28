AI浪潮下不迷航！新北青年局「AI破浪者論壇」從AI技術到心理韌性　助力青年全面進化

▲新北市青年局舉辦「AI破浪者論壇」，邀請六位講者分享從AI技術到心理韌性的職涯新視角，橫跨AI教育、心理療癒、職涯發展領域，激發跨界思考能量。（圖／新北市青年局提供，下同）

記者張芳瑜／新北報導

AI世代來臨，工作樣貌快速改變，許多年輕人面對未來充滿焦慮與不確定。為協助青年找到前進方向，新北市政府青年局啟動《青年職涯領航計畫》，並於10月18日於板橋TPKA遠東通訊園區舉辦「AI破浪者論壇」。本次論壇以「AI × 心理韌性」為雙主軸，集結六位跨界講者同場開講，包括AI教育品牌nuva創辦人林上哲、區塊鏈／AI 創業者李婷婷、數位轉型顧問尹相志，以及下午場的Vidamore 創辦人梁藝瀠（YY）、職涯發展師盧美妏與顯化創作者九粒，從AI應用、職涯策略到情緒覺察，帶領青年在巨浪中找到前行的力量。

邱兆梅：AI破浪不只學技能，更要學會落地生活

「AI浪潮是時代的必然，但我們不希望青年只看到焦慮的一面。」新北市政府青年局長邱兆梅指出，這次論壇特別以AI與心理韌性為主軸，就是希望青年不只學會技術，更能面對變化、適應轉折。「青年局的角色，不只是提供工具，而是陪伴年輕人面對變化。」

▲新北市青年局長邱兆梅認為，AI時代最重要的不是害怕被取代，而是要學會不斷更新自己，找到學習的樂趣。

邱兆梅進一步說明，新北青年局的服務核心目標是「幫助青年接軌社會、接軌職場、接軌市場」。她說：「從『新北有課』到這次的『AI破浪者』，象徵青年培力從通識教育走向專業技能的深化。青年局不只開課，更要讓青年能實際運用，成為未來產業的一份子。」

她坦言，青年局希望補上教育體系中沒有教的那一塊。「我們從很硬的課程像NVIDIA的AI證照、思科資安證照，到比較軟性的課程像專案管理、陌生開發、BD能力，都希望幫助青年真的具備職場會用到的技能。」不過這次論壇不只談技術，「我們特別設計上半場講技術、下半場講心理韌性，因為我覺得學技能之外，更重要的是『你要怎麼在現實生活中落地』。」

談到現代青年的焦慮，她語重心長地說：「很多年輕人活在網路上，看到別人都光鮮亮麗、吃大餐、出國玩，就會覺得自己很差。但現實不是那樣。我希望他們能重新找回跟現實生活的連結，知道真正支持你的人，是你身邊的家人、朋友、同事，而不是網路上的按讚數。」她補充說：「不管你學什麼，你的成就感都不應該來自網路上的views或share，而是你現實生活中的進步。」

▲青年局長邱兆梅指出AI浪潮不會停，但她相信只要願意學習，就能跟得上時代。

邱兆梅認為當代青年面對的職涯發展已經不是過去的階梯式，如今受到AI的影響，原有的足以立基的地板隨時可能崩塌；但AI的浪潮不會停下，她鼓勵青年不要害怕變化，要知道人一定會跌倒，但重點是你要有信心，只要人沒倒下，就還有機會。」

林上哲：AI讓效率提升，但「品味」才是被取代不了的實力

上午場「AI工具進化論」由nuva AI教育品牌創辦人林上哲開講，他開場便直言：「新時代的技巧不是AI，新時代的技巧是品味！」他認為，AI只是加速器，不是終點。「AI幫你省時間，但更重要的是你要拿來體驗人生。」他提醒青年，「學AI不是為了被取代，而是為了更好地生活。」

▲nuva創辦人林上哲強調「AI幫你省時間，但更重要的是拿來體驗人生」。

針對許多年輕人現在面臨的「效率焦慮」，林上哲在講座中分享：「AI確實能加速一切，但重點是你怎麼利用被節省的時間。」他以自身為例，從廚師轉職成AI教育者僅花半年時間。「我以前在廚房每天都在切菜，後來用AI幫我列採買清單，我發現它能解放我的時間，讓我有機會去想人生的下一步。」

他也提醒青年，「在AI統治世界前，你能做的是把兩件事學好——溝通與串接。」他指出，AI的底層邏輯其實就是溝通能力與整合能力。「Prompt是一種溝通，串接是一種創造。當你能和AI合作、用它幫你完成任務，你就能變成創造者，而不是被取代者。」

▲林上哲呼籲青年做好溝通與串接兩件事。

林上哲面對AI不慌不亂、因為他的初衷不變：「AI讓你多出時間去生活，品味才是讓你不被取代的理由。」他希望青年能用AI節省重複性工作，把省下的時間拿去看展覽、旅行、體驗生活，「因為真正的競爭力，永遠是人的深度。」

梁藝瀠YY：面對焦慮，先學會與自己和解

下午場以「AI時代的心理韌性」為主題，Vidamore創辦人梁藝瀠（YY）從心理健康角度切入，談青年如何在快速變動的時代保持內在穩定，YY指出，現代青年需要三個心理關鍵字：臣服、覺察、中心思想。她解釋：「臣服不是放棄，而是接受現實正在發生；覺察是觀察自己的情緒，不讓焦慮主宰行動；中心思想則是你在資訊洪流裡的錨點。」

▲YY梁藝瀠指出AI時代最大的挑戰不是技術，而是焦慮。她鼓勵青年透過自我覺察與情緒調節，找到屬於自己的節奏與方向。

她指出，心理韌性就是當你遇到混亂或焦慮時，能不能先回來「定錨自己心中正在感受到的是什麼」。她說：「不管是焦慮、嫉妒、比較心態都沒關係，更重要的是你要辨識出這些情緒，嘗試與它對話，再去決定你要怎麼回應。」她強調：「心理韌性不好的狀態，就是當你遇到焦慮或嫉妒時，你就倒下或是抗拒它。但如果你能先hold一下，用比較舒服的狀態去反應，那才是真正的韌性。」

YY也以自身經驗舉例，提到留學與創業初期的壓力：「那時候在國外念碩士，又剛創立品牌，生活、職涯、經營的壓力全都擠在一起。當我沒有好好去面對這些情緒時，就全部攪在一起，最後就爆炸了。」她說，這次經驗讓她更明白心理覺察的重要性：「能夠辨識焦慮，並和它共處，是讓人重新出發的關鍵。」

針對AI時代與心理療癒的關係，YY表示：「我們團隊目前以人本陪伴為主，但我觀察到其他心理相關團隊已開始嘗試以AI輔助情緒支持服務。」她強調，科技與心理支持並非對立，而是互補的力量，「我樂見這樣的發展，因為它讓更多人願意開始面對自己的情緒。」

▲Vidamore創辦人梁藝瀠以「臣服、覺察、中心思想」三步驟，引導青年面對焦慮與不確定。

YY認為青年要在這個AI世代生存，要學會與不確定共處，她表示焦慮不是敵人，「而是提醒我們正在成長的信號」，當你能停下來、看見自己的情緒，就有機會重新拿回人生的主導權。

AI破浪者論壇：讓青年學技術，也學會面對變化的勇氣

本次「AI破浪者論壇」分為上午「AI工具進化論」與下午「AI時代心法」兩大場次，從AI應用、職場策略、心理韌性到情緒調節，提供青年在科技與自我之間取得平衡的多重觀點。新北市青年局希望透過這樣的設計，讓青年同時獲得技術力與心理免疫力，在浪潮中也能穩健前行。

論壇當天吸引眾多民眾報名參與，不只聆聽講者分享，也現場向講者提問，互動熱烈。青年局同步於論壇中宣導「新北有課」與「青年職涯領航計畫」資源，從AI、電商、專案管理到創業課程，全方位協助青年接軌職場。邱兆梅強調：「AI的浪潮不會停，但我們希望新北的青年可以有能力面對，不要害怕變化，只要願意學習，就有機會跟得上時代。」這句話，也成為整場論壇最具力量的註腳。