AI假醫師影片爆量「把人命當流量」　主播教3招辨真假

現今無論是在Instagram、YouTube、X、抖音等社群平台，幾乎都能看到由AI生成出的「深偽」（deepfake）影片，逼真到難以分辨是真是假，同時也出現許多「AI假醫師」傳播不實資訊，導致病患輕易聽信。台灣營養基金會董事吳映蓉呼籲，民眾務必謹慎辨識，別讓不實的健康資訊害了性命，並透露三大重點，教大家如何辨別影片真偽。

吳映蓉在臉書粉專「吳映蓉博士營養天地」發文提醒，近期有朋友透露，看了自稱豐富經驗的醫師，內容竟勸病患「膽固醇高千萬不要吃藥」的影片就不吃藥了，而吳映蓉查遍網路都找不到此人身分，才發現是AI生成假人。

吳映蓉引用資深主播鄭凱云影片中提出的三大判別重點：「嘴巴動、身體不動」、「頻道一年內密集、大量上傳影片」、「頻道內容出現免責聲明」，其內容錯誤百出，提供不實健康資訊。

吳映蓉強調，AI盛行的時代難以辨真偽，「連我常用的ChatGPT都會睜眼說瞎話、同齡朋友都會被騙，更別說年紀更大的長輩。」她呼籲，請大家幫長輩把關，讓他們健康節目要看「真人」說明，並且該醫師、營養師、藥師等專業人士是擁有執照的，以及利用Google查詢該專業人士以前的紀錄、表現。

台灣事實查核中心指出，近期AI生成健康影片流量大、真假難辨，常出現虛構人物或情節不自然的現象。建議民眾觀察講者是否能查到背景紀錄、影片中動作是否自然，以防落入假訊息陷阱。

