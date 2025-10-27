分數不再唯一！常春藤高中引導學生展現「看不見的能力」

▲常春藤高中校長沈樹林時常親切與學生互動，分享生物課實驗心得。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

在台中教育圈以務實與創新並重著稱的沈樹林，於新學年度正式接掌台中私立常春藤高中校長。他曾任台中市立長億高中兩屆校長，上任後明確訂下方向「常春藤不是為了中一中、中女中而生，而是為了頂尖大學而生。」他期許帶領學校延續「六年一貫、頂尖大學搖籃」的辦學精神，為學生打造最適性的升學路徑。

沈樹林熟稔台灣升學制度的脈動，長年分析各大學及科系錄取資料，建立專屬教育大數據資料庫，協助學生從多元入學制度中找出最契合的方向。他指出，現行升學管道包括特殊選才、繁星推薦、申請入學與分科測驗，讓家長與學生常感困惑，「學校的角色，就是要成為學生與家長的導航員，讓升學不再是盲目的競賽。」

沈樹林接任後坦言，少子化使私校招生挑戰加劇，但常春藤背後有「公益董事會」的堅強支持，辦學目標從不以營利為導向，而是長期投資教育。目前常春藤全校約870名學生，堅持小班制，師生比達2.2：1，每班配備3至4名教師共同指導，強調個別化與分層教學。這樣的配置，在公立學校與多數私校中極為罕見，也正是學校穩定發展的關鍵。

「六年一貫」是常春藤的一大特色。從國中銜接高中，學校設計完整的升學路徑，培養學生邁向台大、清大、陽明交大與成大等頂尖學府。為鼓勵學生直升，高額獎學金制度亦是亮點：教育會考滿級分者可獲得100萬元個人獎學金，達3A以上者則可申請10萬元「勵學基金」，用於參加學術營隊、撰寫小論文或聘請專任教師強化課業。

沈樹林出身生物科教師，即使轉任教育行政，仍保有教學熱情。他親自參與高中部晚間的生物輔導課，與學生一同討論實驗與學習策略。他認為，「教育的現場溫度，來自老師願不願意走進學生中間。」常春藤國中、高中部皆設有免費晚間課輔制度，讓學習的延伸不受時段限制。

他進一步指出，現代升學趨勢已由「分數至上」轉為重視學生的「看不見的能力」，包括問題解決、實作經驗與表達力。常春藤從國中階段即系統化引導，協助學生將競賽成果與學習歷程具體化，轉化成具說服力的申請資料。「這需要老師的時間與心力，因此我們也要照顧老師，建立合理獎勵制度。」

沈樹林強調，公校薪資常呈齊頭式設計，優秀教師缺乏額外獎勵，「私校可以更有彈性，我希望讓努力的老師被看見，年終獎金從兩個月起跳，優秀者更能超越公校待遇。」在他的願景中，常春藤不只是升學的搖籃，更是教育創新的實驗場。從課堂到餐桌、從學生到教師，沈樹林希望打造一所「讓每個人都找到成長節奏」的學校。

▲沈樹林以大數據帶學生找到升學方向。（圖／記者游瓊華翻攝）