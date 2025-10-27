　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

反轉自己的反轉！台中豬瘟再爆「第3名獸醫師」　公職身分曝光

▲非洲豬瘟,養豬場。（圖／民眾提供）

▲台中傳非洲豬瘟，到底哪位獸醫在10月14日前往豬瘟場判定不必採檢成為羅生門，今天記者會上又爆出第3名獸醫，是台中市動保處的公職獸醫師。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中傳出非洲豬瘟，市府疫調資訊又有變化，到底哪位獸醫在10月14日前往豬瘟場判定不必採檢成為羅生門，從特約紀姓獸醫師，到王姓獸醫佐，今天記者會上又爆出第3名獸醫，是台中市動保處的公職獸醫師。據悉，該名獸醫師在10月14日接獲通報前往養豬場，但認為未流鼻血，因此判定不用採檢，另外該名公職獸醫師在20日時也有到豬瘟場進行解剖。

台中市政府先在多場記者會提及，檢出非洲豬瘟養豬場的「紀姓特約獸醫師」診療豬隻並通報市府，但遭紀姓獸醫師打臉，事後市府坦承「誤植」，是另一名王姓獸醫師投藥。不過之後說法又變，農業局長張敬昌今天在記者會上指出，在事發第3天就掌握到該名「王姓獸醫師」其實並無執照，僅是獸醫佐，且人從頭到尾也未前往豬瘟場，將依法送檢調調查不法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業局長張敬昌今天透露，王姓獸醫佐曾經接到老豬農「請教」有關豬隻死亡的問題，王姓獸醫佐也「提供建議」，事後老豬農自行投藥；王男並在13日晚間通報動保處有豬隻異常，動保處的公職獸醫師獲報後，在14日前往豬瘟場，但因為豬隻沒有流鼻血，所以判定不必採檢，但到了20日，死亡豬隻數量飆升，王男再通報動保處，也是由同一位公職獸醫師到現場進行解剖採檢。

防疫指揮官杜文珍在昨天記者會上，就意有所指地說，對於防疫在長期精進計畫有兩點一定要做，包括畜牧場的獸醫制度，聘請獸醫師或是特約獸醫師，做好牧場衛生管理以及疾病通報；另外一點，就是辦理人員的教育訓練以及業務的交接，杜文珍強調，第一線的公職獸醫很辛苦，壓力也很大，不是補不到人，就是異動頻率很高，提醒一定要繼續辦教育訓練以及重視業務交接。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
探望老父遇死劫！酒駕男撞飛孝子「車都爛了」　他頭顱骨折亡
快訊／高雄捷運驚傳落軌！1女卡車廂下搶救中
快訊／樂天桃猿G5打線出爐
資深港星驚傳病危入院　「身家破4億」超狂家世背景曝光
快訊／非洲豬瘟「觀察監測期」將延長　清消採檢2處仍驗出病毒
交纏CEO雙亡！25歲正妹是游泳健將　富商前男友悲曝：她很上
反轉自己的反轉！台中豬瘟再爆「第3名獸醫師」　公職身分曝光
快訊／棒次大調整！中信兄弟G5打線出爐
張峻鬧場踹桌！傅崐萁轟「民主之恥」　要警察逮捕「現行犯」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／豬瘟案例場仍未拉封鎖線　農業部：案場、闖入者都恐遭罰

日本米其林餐旅首來台！攜手大統集團插旗高屏　高球場蓋度假村

宜蘭3歲半女童未開口說話　羅東博愛醫院半年治療逆轉發展

很重要！11月領普發1萬「不須預繳、手續費」 9大詐騙QA曝光

最大養豬縣！張麗善5建議防疫...促中央：永久全國禁止廚餘餵食

快訊／非洲豬瘟「觀察監測期」將延長　清消採檢2處仍驗出病毒

晚間3地豪大雨下到明天　周末北部低溫下探1字頭

養豬場「未回報蒸煮資料」無法可罰　陳時中：台中這觀念不對

噁！吃奇多隨口脆雞汁口味「咬到橡皮筋」　她傻眼：真是太強了

做功課才算懂投資！《投資人的美利天堂》揭密高勝率投資三步驟

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

快訊／豬瘟案例場仍未拉封鎖線　農業部：案場、闖入者都恐遭罰

日本米其林餐旅首來台！攜手大統集團插旗高屏　高球場蓋度假村

宜蘭3歲半女童未開口說話　羅東博愛醫院半年治療逆轉發展

很重要！11月領普發1萬「不須預繳、手續費」 9大詐騙QA曝光

最大養豬縣！張麗善5建議防疫...促中央：永久全國禁止廚餘餵食

快訊／非洲豬瘟「觀察監測期」將延長　清消採檢2處仍驗出病毒

晚間3地豪大雨下到明天　周末北部低溫下探1字頭

養豬場「未回報蒸煮資料」無法可罰　陳時中：台中這觀念不對

噁！吃奇多隨口脆雞汁口味「咬到橡皮筋」　她傻眼：真是太強了

做功課才算懂投資！《投資人的美利天堂》揭密高勝率投資三步驟

梵克雅寶夢幻樂園超好拍　金珠珠寶施展活潑魅力

快訊／豬瘟案例場仍未拉封鎖線　農業部：案場、闖入者都恐遭罰

微星「雙11購物節」全攻略！明星筆電享萬元折扣、頂規筆電下殺2.5萬　購機再抽11,111電子現金

堤諾比薩開賣「爆量香菜系列」　炸雞、氣泡飲一次吃

台東縣10月道安會報　強化國際衝浪賽交通疏導與行車規劃

看《回魂計》太入戲！傅孟柏賣場「被陌生男挑釁」笑了：情緒複雜

日本米其林餐旅首來台！攜手大統集團插旗高屏　高球場蓋度假村

兄弟陷火力瓶頸！得點圈22打數1安　平野：要動腦對決強投

中央延長活豬禁運　台東縣府加碼自主防疫至11/26

為逃漏遺產稅！　日本兄妹在家中「藏10億日圓現金」

【直接開罰】避查豬瘟肉！嘉里大榮喊冤 衛生局打臉罰300萬

生活熱門新聞

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

普發1萬最快11/12入帳　5種領取方式、時間一次看

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

必勝客突發人事異動公告　網：2口味沒了？

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

更多熱門

相關新聞

從屠宰到餐桌全面把關台南市召開食安會議防範非洲豬瘟

從屠宰到餐桌全面把關台南市召開食安會議防範非洲豬瘟

因應近期國內傳出非洲豬瘟疫情，台南市政府27日上午召開「食品安全會議」，由副祕書長徐健麟主持，並邀集衛生局、農業局、環保局、經發局、教育局及社會局等相關單位共同參與，針對後市場端與餐桌端豬肉產品的流向、來源查覈及販售管理進行跨局處協調，全面強化防疫與食安防線。

中市要求「人盯桶、人盯場」　豬農每日視訊回報

中市要求「人盯桶、人盯場」　豬農每日視訊回報

大雅唯一愛迪達撤出　地方媽媽怨：根本運動用品沙漠區

大雅唯一愛迪達撤出　地方媽媽怨：根本運動用品沙漠區

廚餘蒸煮紀錄中斷數月挨批　盧秀燕反擊中央

廚餘蒸煮紀錄中斷數月挨批　盧秀燕反擊中央

非洲豬瘟　綠喊話北市府「支援補貼攤商」減壓

非洲豬瘟　綠喊話北市府「支援補貼攤商」減壓

關鍵字：

非洲豬瘟台中獸醫師農業局

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

獨／25歲正妹交纏CEO雙亡！前男友喊話還她公道

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面