反轉自己的反轉！台中豬瘟再爆「第3名獸醫師」　公職身分曝光

▲台中傳非洲豬瘟，到底哪位獸醫在10月14日前往豬瘟場判定不必採檢成為羅生門，今天記者會上又爆出第3名獸醫，是台中市動保處的公職獸醫師。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中傳出非洲豬瘟，市府疫調資訊又有變化，到底哪位獸醫在10月14日前往豬瘟場判定不必採檢成為羅生門，從特約紀姓獸醫師，到王姓獸醫佐，今天記者會上又爆出第3名獸醫，是台中市動保處的公職獸醫師。據悉，該名獸醫師在10月14日接獲通報前往養豬場，但認為未流鼻血，因此判定不用採檢，另外該名公職獸醫師在20日時也有到豬瘟場進行解剖。

台中市政府先在多場記者會提及，檢出非洲豬瘟養豬場的「紀姓特約獸醫師」診療豬隻並通報市府，但遭紀姓獸醫師打臉，事後市府坦承「誤植」，是另一名王姓獸醫師投藥。不過之後說法又變，農業局長張敬昌今天在記者會上指出，在事發第3天就掌握到該名「王姓獸醫師」其實並無執照，僅是獸醫佐，且人從頭到尾也未前往豬瘟場，將依法送檢調調查不法。

農業局長張敬昌今天透露，王姓獸醫佐曾經接到老豬農「請教」有關豬隻死亡的問題，王姓獸醫佐也「提供建議」，事後老豬農自行投藥；王男並在13日晚間通報動保處有豬隻異常，動保處的公職獸醫師獲報後，在14日前往豬瘟場，但因為豬隻沒有流鼻血，所以判定不必採檢，但到了20日，死亡豬隻數量飆升，王男再通報動保處，也是由同一位公職獸醫師到現場進行解剖採檢。

防疫指揮官杜文珍在昨天記者會上，就意有所指地說，對於防疫在長期精進計畫有兩點一定要做，包括畜牧場的獸醫制度，聘請獸醫師或是特約獸醫師，做好牧場衛生管理以及疾病通報；另外一點，就是辦理人員的教育訓練以及業務的交接，杜文珍強調，第一線的公職獸醫很辛苦，壓力也很大，不是補不到人，就是異動頻率很高，提醒一定要繼續辦教育訓練以及重視業務交接。