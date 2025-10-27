　
社會 社會焦點 保障人權

關鍵獸醫佐疑在國外未到案！中檢傳豬農父子等4人　訊後請回

記者白珈陽／台中報導

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，針對案發之時是由哪位獸醫建議投藥、或是親自診斷病死豬，中市府農業局近日對外的說法讓外界始終看的「霧煞煞」。對此，農業局昨（26）日晚間發函台中地檢署，協助傳喚關鍵人物王姓獸醫佐到案說明，但據了解，王目前疑身在國外，未能順利傳喚到案；檢方為釐清案情，今天下午也再次通知陳姓豬農父子、紀姓特約獸醫師，以及1名賴姓動保處人員（公職獸醫師）接受問訊，4人訊後均請回。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲賴姓動保處人員接受偵訊後低頭不語，僅一度合掌鞠躬，隨後搭乘計程車離去。（圖／記者白珈陽攝）

記者在相關人員接受檢察官問訊後前往採訪，紀姓特約獸醫師說，今天來協助檢方調查，其餘不便多說；豬農之子陳男面對鏡頭，快步走離，不願多談；賴姓動保處人員同樣低頭不語，僅一度合掌鞠躬，隨後搭乘計程車離去。至於遭市府發函調查的王姓獸醫佐，據悉人疑在韓國，尚未接受調查，檢方將待其返國釐清案情。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼豬農之子（上）與紀姓特約獸醫師（下）訊後均拒絕採訪。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

非洲豬瘟爆發，中央、地方齊追源頭，但台中市農業局至今對外說詞反覆，從當初稱14日有特約獸醫師在場，判定不是非洲豬瘟，所以僅投藥沒有採檢、通報；等到擔任該豬場特約獸醫師的紀姓男子出面打臉回應，該時間都未出現在豬瘟場，事後，農業局才又稱是誤植，到場的其實是另一名王姓獸醫佐。

昨日台中市政府在傍晚公布，王姓男子並無獸醫執照，僅是獸醫佐，不得填發診斷書、處方或開具證明文件；同日晚間，市府並發文台中地檢署，協助調查王姓獸醫佐是否違反動物傳染病防治條例，因而導致延誤防疫措施進行。

另外，農業局長張敬昌在今天透露，王姓獸醫佐曾經接到老豬農「請教」有關豬隻出現異常的問題，王姓獸醫佐也「提供建議」，事後老豬農自行投藥；王男並在13日晚間通報動保處有豬隻異常，動保處獲報後派遣負責該轄區的1名公職獸醫師，在14日前往豬瘟場，但因為豬隻沒有流鼻血，所以判定不必採檢。

但到了20日，死亡豬隻數量飆升，王男再通報動保處，也是由同一位公職獸醫師到現場進行解剖採檢，而這名公職獸醫師就是今天下午傳喚的賴姓動保處人員，詳細案情，檢方仍在釐清。

相關新聞

「獸魂碑」被丟就爆非洲豬瘟？農業部回應

「獸魂碑」被丟就爆非洲豬瘟？農業部回應

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，但有民眾反映，台中肉品市場的那個「獸魂碑」被隨意丟棄，才導致疫情爆發。對此，動物防疫組組長林念農回應，原則上還是要本著科學依據面對這次疫情，並依照務實態度，把防疫工作做好。

豬瘟案場未封鎖！案場、闖入者恐遭罰

豬瘟案場未封鎖！案場、闖入者恐遭罰

養豬場未回報蒸煮資料無法可罰？陳時中：觀念不對

養豬場未回報蒸煮資料無法可罰？陳時中：觀念不對

台中豬瘟再爆「第3名獸醫師」　公職身分曝光

台中豬瘟再爆「第3名獸醫師」　公職身分曝光

中市要求「人盯桶、人盯場」　豬農每日視訊回報

中市要求「人盯桶、人盯場」　豬農每日視訊回報

