生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防堵非洲豬瘟！中市要求「人盯桶、人盯場」　豬農每日視訊回報

▲台中市長盧秀燕,農業局長張敬昌。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕表示，台中防豬瘟已經進入第二輪守住階段，要求環保局人員「人盯桶、人盯場」。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

非洲豬瘟中央前進應變所及台中市政府今（27）早再度召開記者會，說明疫情處理進度與後續應變作為。市長盧秀燕表示，台中市非洲豬瘟防疫已進入第二輪「守住階段」，將以「再檢驗、再加嚴」為重點，不僅死1頭豬就送驗，全面禁止餵廚餘，也要求環保局人員「人盯桶、人盯場」，每日以視訊確認桶槽為空，防止違規使用廚餘，要確保疫情不外溢、達成清零並早日解禁。

盧秀燕指出，目前防疫工作已進入第二輪為期十天的「守住階段」。第一階段的重點是「圍堵」，成功將疫情控制於個案場內，未出現外溢情形；第二階段的核心目標則是「守住」，在潛伏期內嚴防病毒擴散，確保全市其他豬場安全無虞。

盧秀燕強調，第二輪有兩項重點工作，第一是「再檢驗」，針對關聯場與曾餵廚餘的養豬場持續採樣檢測與查訪；第二是「再加嚴」，採全國最高強度防疫，死1頭豬就送驗，全面禁止餵廚餘，並要求環保局人員「人盯桶、人盯場」，每日以視訊確認桶槽為空，防止違規使用廚餘。

今天在記者會上，農業部常務次長杜文珍表示，目前全國監測結果顯示，化製廠、屠宰場及各地豬場檢測均為陰性，僅台中市個案場為確診案例。為防止疫情擴散，案例場的環境清潔與消毒極為關鍵，因非洲豬瘟病毒具強大環境抵抗力，若未徹底清潔將影響消毒成效。杜文珍指出，現場已進行環境採樣，並要求持續加強清消作業與管制人員進出，媒體及民眾切勿進入豬場，以免成為病毒攜帶者。

10/25 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

探望老父遇死劫！酒駕男撞飛孝子「車都爛了」　他頭顱骨折亡
快訊／高雄捷運驚傳落軌！1女卡車廂下搶救中
快訊／樂天桃猿G5打線出爐
資深港星驚傳病危入院　「身家破4億」超狂家世背景曝光
快訊／非洲豬瘟「觀察監測期」將延長　清消採檢2處仍驗出病毒
交纏CEO雙亡！25歲正妹是游泳健將　富商前男友悲曝：她很上
反轉自己的反轉！台中豬瘟再爆「第3名獸醫師」　公職身分曝光
快訊／棒次大調整！中信兄弟G5打線出爐
張峻鬧場踹桌！傅崐萁轟「民主之恥」　要警察逮捕「現行犯」
快訊／再鞠躬道歉！威廉喊「成為更好的人」　陳大天：對不起
鄭智化道歉！坦承「連滾帶爬」是情緒用詞　親感謝地勤人員

非洲豬瘟盧秀燕台中廚餘視訊

