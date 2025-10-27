防堵非洲豬瘟！中市要求「人盯桶、人盯場」　豬農每日視訊回報

▲盧秀燕表示，台中防豬瘟已經進入第二輪守住階段，要求環保局人員「人盯桶、人盯場」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

非洲豬瘟中央前進應變所及台中市政府今（27）早再度召開記者會，說明疫情處理進度與後續應變作為。市長盧秀燕表示，台中市非洲豬瘟防疫已進入第二輪「守住階段」，將以「再檢驗、再加嚴」為重點，不僅死1頭豬就送驗，全面禁止餵廚餘，也要求環保局人員「人盯桶、人盯場」，每日以視訊確認桶槽為空，防止違規使用廚餘，要確保疫情不外溢、達成清零並早日解禁。

盧秀燕指出，目前防疫工作已進入第二輪為期十天的「守住階段」。第一階段的重點是「圍堵」，成功將疫情控制於個案場內，未出現外溢情形；第二階段的核心目標則是「守住」，在潛伏期內嚴防病毒擴散，確保全市其他豬場安全無虞。

盧秀燕強調，第二輪有兩項重點工作，第一是「再檢驗」，針對關聯場與曾餵廚餘的養豬場持續採樣檢測與查訪；第二是「再加嚴」，採全國最高強度防疫，死1頭豬就送驗，全面禁止餵廚餘，並要求環保局人員「人盯桶、人盯場」，每日以視訊確認桶槽為空，防止違規使用廚餘。

今天在記者會上，農業部常務次長杜文珍表示，目前全國監測結果顯示，化製廠、屠宰場及各地豬場檢測均為陰性，僅台中市個案場為確診案例。為防止疫情擴散，案例場的環境清潔與消毒極為關鍵，因非洲豬瘟病毒具強大環境抵抗力，若未徹底清潔將影響消毒成效。杜文珍指出，現場已進行環境採樣，並要求持續加強清消作業與管制人員進出，媒體及民眾切勿進入豬場，以免成為病毒攜帶者。