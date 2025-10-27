稱林岱樺不可能脫黨參選　柯志恩：選戰不能沒本事卻靠別人出事

▲國民黨立委柯志恩。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

綠委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑都有意爭取2026高雄市長提名，但林因涉助理費案，且非黨主席賴清德所屬「新潮流」一員，不被看好出線。對此，已表態高雄市長的國民黨立委柯志恩今（27日）表示，林岱樺不可能脫黨參選，對於對林來說不一定有機會；柯也說，面對選戰，不能自己沒本事，靠別人出事，從頭到尾打選戰也不靠這樣的機會，以三腳督在南部的經驗來說，林岱樺也是在做選戰的最後一搏。

柯志恩日前表態參選高雄市長，且已掛起「這柯不一樣」的廣告刊版。柯志恩27日接受名嘴黃光芹專訪表示，高雄市未來是熱戰，因為林岱樺掛旗的時間很早，但距離民進黨內初選，國民黨沒有這樣的資源，這是一場不對稱的戰爭，所以面對不對稱的戰爭跟民進黨的看板數量不能比。

柯志恩指出，「這柯不一樣」就是指跟其他人候選人不一樣，她用意很單純，並沒有影射誰，也完全沒有跟民眾黨前主席柯文哲比較，也有可能是民進黨立法院黨團總召柯建銘。柯志恩說，太多聯想了，很多人喜歡見縫插針，這是高雄的日常，就一笑帶過就好。

柯志恩分析，南部選舉資源是很重要的，且南部多年都是民進黨執政，國民黨行政資源非常吃虧，且選舉論述需要花很多時間來進行澄清。她肯定林岱樺堅忍不拔，韌性驚人，跑選區也很認真，就她理解，林岱樺在民進黨的內部民調排前二，且要辦多場造勢，號召很多人出來秀政治肌肉，林岱樺有實力在，如果民調已經無望了，她不覺得林岱樺還會繼續堅持。

柯志恩直言，林岱樺不可能脫黨參選，且變數很多，她會奮戰到初選，脫黨對於對林岱樺來說不一定有機會。柯說，面對選戰，不能自己沒本事，靠別人出事，也不能靠感覺就想要坐享漁翁之利。從頭到尾打選戰也不靠這樣的機會，以三腳督在南部的經驗來說，林岱樺也是在做選戰的最後一搏。

柯志恩強調，蹲點對她來說非常重要，她以前在潮州長大，幾乎每年都要回家，所以蹲點對她而言就是回家，回南部蹲點是她的承諾，若是有機會有她的角色那她就願意回到高雄，那她現在已經完全住在高雄。