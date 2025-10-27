快訊／林岱樺詐領助理費案開庭結束　轟檢調「偽造死人筆錄」

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，高雄地院今天（27日）上午9時30分開庭審理，首度傳喚林岱樺到案，經過3小時的法庭攻防，林岱樺開完庭後強調，今天的開庭讓檢調的暗黑不法起訴公諸在世人面前，也抨擊檢調甚至編造證人的死人筆錄，她將用畢生的生命爭取清白。

▲林岱樺開庭3小時後，步出法院 。（圖／記者陳宏瑞攝）

林岱樺涉詐領助理費案今早開庭，她面帶微笑步入法庭，受訪時強調，「公開審理讓檢調的暗黑角落曝光，不公不義的起訴，終將還岱樺清白，全體國人、高雄市民都是睿智的審判者，岱樺清清白白，禁得起嚴苛的檢驗，不管暗黑勢力如何打壓，岱樺終將以清白之身，獲得高雄市民的信任。」

▲林岱樺（左）和律師團代表李代昌（右）在開庭後抨擊檢調 。（圖／記者陳宏瑞攝）

林岱樺和律師團隊在今天的準備程序庭中，針對相關事證有不少爭辯，經過3個小時的庭訊，林岱樺和律師步出法院，律師團代表李代昌表示，檢察官在6月23日起訴後，起訴書中刻意隱瞞了對林岱樺有利的諸多證據，甚至有證人受到檢調利誘或詐欺的方式進行訊問，所以證人才改變了證詞，甚至檢察官的筆錄裡還增加的證人沒有說的話。

林岱樺強調，今天的開庭讓檢調的暗黑不法起訴公諸在世人面前，也抨擊檢調甚至編造死人筆錄，她將用畢生的生命爭取清白。

回顧此案，檢、調在 2月21日清晨發動搜索約談行動，對立委林岱樺辦公處與相關人士發動第一波搜索，同步約談林岱樺本人及通法寺住持釋煌智等人，檢方認定林岱樺涉嫌以人頭助理、浮報加班費方式，違反《貪污治罪條例》（利用職務詐取財物）、《刑法》公益侵占與背信、《政治獻金法》等罪，不法所得約1500萬元，並在6月將林岱樺等11人起訴。