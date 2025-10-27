快訊／詐領助理費案開庭　林岱樺微笑現身：讓檢調暗黑角落曝光

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

民進黨立委林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，高雄地院今天（27日）上午9時30分開庭審理，首度傳喚林岱樺到案。林岱樺今早面帶微笑步入法庭，她受訪再次強調，「公開審理讓檢調的暗黑角落曝光，不公不義的起訴，終將還岱樺清白。」

▲詐領助理費，高雄地院首傳喚林岱樺到庭。（圖／記者陳宏瑞攝）

林岱樺涉詐領助理費案今早開庭，她面帶微笑步入法庭，受訪時強調「公開審理讓檢調的暗黑角落曝光，不公不義的起訴，終將還岱樺清白，全體國人、高雄市民都是睿智的審判者，岱樺清清白白，禁得起嚴苛的檢驗，不管暗黑勢力如何打壓，岱樺終將以清白之身，獲得高雄市民的信任。」

回顧此案，檢、調在 2月21日清晨發動搜索約談行動，對立委林岱樺辦公處與相關人士發動第一波搜索，同步約談林岱樺本人及通法寺住持釋煌智等人，林岱樺與釋煌智均被依《貪污治罪條例》諭令以100萬元交保，並限制住居、出境、出海，林岱樺於2月22日首度公開露面出席活動，強調「捍衛清白，不辜負市民託付」。

檢方歷經三波搜索、約談後，向法院聲請羈押通法寺住持釋煌智、林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王女、以及黃姓會計後獲准。 檢方查出，林岱樺涉嫌以人頭助理、浮報加班費方式，違反《貪污治罪條例》（利用職務詐取財物）、《刑法》公益侵占與背信、《政治獻金法》等罪，不法所得約1500萬元，但林岱樺否認犯行。

而通法寺住持釋煌智也被查出透過「林三郎覺教基金會」協助林岱樺從事參選高雄市長初選，支付21名員工的薪資共591萬餘元，被依公益侵佔罪起訴。

檢方後續偵辦時，發現林岱樺的妹妹林岱縝和弟媳一樣，也擔任人頭助理，涉嫌詐領薪水從4萬5000到13萬8000元不等，再度追加起訴林岱縝，也讓林岱樺案的起訴人數高達11人，目前全案仍在高雄地院審理中。