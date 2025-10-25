「別把我柯在心裡」競選看板挨酸！柯志恩諷賴瑞隆：還不是咖

▲柯志恩在25日出席看板記者會，暗酸賴瑞隆「別把我柯在心裡」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長國民黨參選人柯志恩25日在旗津掛上第一面競選看板，被外界解讀為挑戰同樣有意角逐市長的民進黨立委賴瑞隆。外界更發現看板以「黃色」為主色調，與賴瑞隆曾推動的「黃色小鴨」意象相近，引發「蹭聲量」聯想。對此，柯志恩笑回：「哎喲，我的天啊，我們賴委員真是把我『柯』在他的心裡了，真的可以不必如此喔！」並暗酸「現在還不是咖」，沒必要這麼在意。

賴瑞隆24日時曾針對柯志恩的第一面競選廣告掛在旗津，認為廣告意象跟自己長期主打的黃色小鴨意念相近。賴瑞隆說，感謝柯志恩的肯定，用自己曾推動的黃色小鴨顏色作為設計概念，黃色小鴨是充滿活力的象徵，因此也要呼籲柯志恩，掛看板救形象，都無法改變柯志恩與他的國民黨同事們重北輕南讓高雄權益受損。真正喜愛高雄就要支持高雄建設、支持高雄預算，不然終究會被看破手腳。

不過柯志恩在25日的記者會中強調，看板設計採用黃色只是單純喜歡明亮色系，「黃色屬於大家、紅色也屬於大家，色彩無罪。它就是漂亮、就是燦爛、就是陽光。」她反問：「難道他用紅色我就要指責他嗎？我可沒做這樣的聯想。」並呼籲選戰應該是君子之爭，不要陷入顏色與地點的「小眼睛、小鼻子」之爭，「當高雄市長的人，格局要開大一點，這才是市民要看到的。」

▲柯志恩呼籲賴瑞隆「別把我柯在心裡」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

談到為何選擇旗津作為看板首發地點，柯志恩表示，旗津對她別具意義，「旗津是我上次選市長時得票率最低的地方，從哪裡跌倒、就從哪裡站起來。」她並指出，旗津有高雄許多「第一」，包括第一間幼稚園、第一間國小、以及第一支奪下全國少棒冠軍的球隊，「這裡面對海、面向世界，就像我希望把高雄帶向更大的國際舞台。」

針對外界指她此舉針對賴瑞隆，柯志恩再度強調：「我沒有針對他，不管是顏色還是地點。他目前也還不是民進黨的候選人，我沒有必要把他『柯』在我的心裡，好不好。」她最後也喊話，希望媒體與市民多多關注旗津的美，「既然大家都來了，也歡迎多在地消費、認識這個地方，這才是正面的循環。」

▲高雄市議員許采蓁（左一）跟李雅靜（中間）也陪同出席。（圖／記者吳奕靖翻攝）