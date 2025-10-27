重陽前夕關山警送暖宣導　識詐交安雙管齊下守護長者安全

▲關山警宣講團走入社區送關懷。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在九九重陽節前夕，台東縣警察局關山分局「識詐交安宣講團」受鹿野鄉瑞豐老人會邀請，前往舉辦「識詐防詐暨交通安全宣導」活動，透過生動的案例講解與互動宣導，提醒長者提高警覺、防範詐騙，並強化交通安全觀念，守護長者的生命與財產安全。

活動現場氣氛熱絡溫馨，台東縣政府縣長秘書王馨梅、縣議會議長秘書周淑芬、縣議員陳宏宗、潘貴蘭議員辦公室主任張博翔、鹿野鄉長李維順、瑞豐村長林美惠及老人會理事長黃陳秀珠等地方代表皆親臨致意，向八十餘位長者表達敬意與節慶祝福。活動內容豐富多元，除鹿野鄉公所發放重陽禮金外，現場並提供流感疫苗接種與國際獅子會免費血糖檢測服務，體現對長者健康的關懷。

活動中並表揚模範長者陳呂美江及志工楷模余秀琴，感謝她們長年奉獻社區、無私付出，獲得全場熱烈掌聲。隨後由關山警察分局交通組、偵查隊及瑞源聯合所組成的「識詐交安宣導團」登場，以深入淺出的方式分享防詐與行車安全觀念。

員警提醒，近期常見的「假投資詐騙」與「假冒政府機關詐財」手法，多以電話、網路訊息取得信任後詐取金錢。呼籲長者務必牢記「一聽、二掛、三查證」防詐三步驟，並撥打165反詐騙專線或110報案查證。楊登基所長也特別提醒，近期有不肖分子假冒農會人員，聲稱可協助申請老人補助津貼，藉此竊取身分資料或索取代辦費，若遇可疑情況，應立即聯繫派出所（089-581134）求證。

在交通安全方面，警方除講解正確行人及騎乘觀念外，也發放「反光拍拍圈」、「銀髮族交通安全手冊」及「微型電動二輪車安全須知」等宣導品，提醒長者在清晨與黃昏外出運動時，應穿著亮色或反光衣物、攜帶手電筒，以提高能見度、降低事故風險。

關山分局表示，將持續推動局長蔡燕明倡導的「社區警政」理念，深入社區、村里與長者據點落實防詐與交通宣導，讓「防詐不分年齡、交安從我做起」成為全民共識，共同營造安全、安心的生活環境。