台東《自然醒慢活祭》　「元素煉金術」引領找回內在平靜與力量

▲《自然醒慢活祭》帶民眾尋回內在平靜。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台東縣政府主辦的全台最大型官方身心靈療癒活動《自然醒慢活祭》，於25日在南八里民宿舉辦【元素煉金術・探索自然的力量】療癒工作坊。活動特別邀請「順風飛行的藝術」創辦人吳瑞彬（Erica）帶領參與者，透過「地、水、風、火」四大自然元素的引導，感受與大地共振的能量，在體驗中重新找回內在的平衡、平靜與力量，為忙碌生活注入重生的契機。

台東縣長饒慶鈴表示，《自然醒慢活祭》自開辦以來，以「慢」為核心精神，結合自然、文化與療癒元素，打造出屬於台東的生活態度與節奏。今年的系列活動更深化自然體驗主題，讓民眾能在大地的懷抱中，重新傾聽自己的聲音，並從自然的循環中汲取支持與力量。饒縣長強調，台東不僅擁有壯麗山海風光，更是一座能讓人安放身心、療癒心靈的島嶼。縣府期盼透過此活動，推動文化、觀光與心理健康的結合，讓「療癒」成為台東最溫暖的品牌標誌。

台東縣政府社會處長陳淑蘭指出，《自然醒慢活祭》特別邀請助人工作者、心理師及社工等專業人員免費參加，希望讓長期在第一線服務的助人者，也能在自然懷抱中獲得放鬆與修復的能量。

接下來的系列活動將持續展開。11月14日（五）將於台東聖母健康農莊舉辦【月光下與夢共舞，拾起夢境的寶藏】療癒工作坊，由講師詹子瑩帶領民眾探索夢境與潛意識的智慧；而壓軸場【淨心慢旅行】則將於11月19日至20日在延平鄉鸞山森林博物館登場，邀請民眾走入森林與部落文化，展開一場靜心與自然對話的身心之旅。