地方 地方焦點

台南市強化非洲豬瘟防疫　全市跨局處聯防、全面動員

▲台南市副市長葉澤山（右）主持記者會說明非洲豬瘟防疫作為，多單位同步查覈、疫調及防堵。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應中央宣佈「禁宰、禁運」措施，台南市政府自10月22日下午即召開跨局處工作會議，23日由市長黃偉哲主持災害應變中心及顧問諮詢會議，全面啟動防疫應變作為，副市長葉澤山27日率市府團隊召開記者會，向市民說明防疫措施與執行情形，並呼籲市民無須恐慌。

葉澤山表示，市府團隊於連續假期期間全力待命，由警察、環保、教育、農業等多單位同步展開查覈、疫調與防堵工作，並已向中央完整報告執行情形。

農業局指出，第一輪疫調完成526場，第二輪疫調已完成111場，持續監測異常豬隻狀況。自疫情爆發起即全面禁止廚餘餵豬，全市12處列管廚餘養豬場（現營運中11處）已改用飼料餵食。化製廠監測異常死亡豬隻，抽檢結果均為陰性，顯示目前豬群健康穩定。歸仁台糖沙崙場超過50頭豬隻異常死亡案例，經採樣檢測亦為陰性，將持續觀察。

環保局全面阻斷廚餘流向豬場，要求業者每日上傳豬舍與廚餘槽照片確認未再使用廚餘餵豬；廚餘清運依既有路線送至指定地點進行破碎、脫水及堆肥處理，截至目前三日累計處理量達395公噸，去化正常，未出現延誤。環保局亦呼籲市民珍惜食材、減少浪費，共同降低廚餘量。

教育局表示，全市100間學校及16間校園團膳業者每日約產生8公噸廚餘，均經瀝乾後由環保局或合格廠商運送至指定地點處理。同時持續推動惜食教育，鼓勵學生「夾多少、吃多少」，並使用CAS認證豬肉，確保校園食安。

經發局說明，目前294攤市場販售豬肉，其中約四分之三攤位暫停營業，71攤以庫存冷凍豬肉供應，預計於28日前後銷售完畢。市府正研議休市期間減免攤商使用費方案，以協助攤商度過難關，兼顧防疫與產業權益。

衛生局表示，截至10月26日，已查覈東南亞商店59家、屠宰與運輸車輛84車次、販售端1173家次，均符合規定，未查獲違法肉品。衛生局提醒業者落實自主管理，違規販售病死豬將依法處罰；市民無須恐慌，非洲豬瘟不會感染人類，市售合格豬肉可安心食用，並務必煮熟後再食。

