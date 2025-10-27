從屠宰到餐桌全面把關　台南市召開食安會議防範非洲豬瘟

▲台南市政府27日上午召開食品安全會議，由副祕書長徐健麟主持，跨局處協調豬肉產品流向及防疫措施。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應近期國內傳出非洲豬瘟疫情，台南市政府27日上午召開「食品安全會議」，由副祕書長徐健麟主持，並邀集衛生局、農業局、環保局、經發局、教育局及社會局等相關單位共同參與，針對後市場端與餐桌端豬肉產品的流向、來源查覈及販售管理進行跨局處協調，全面強化防疫與食安防線。

衛生局局長李翠鳳表示，市府已啟動後市場端豬肉產品溯源查驗及屠宰證明稽覈專案，督導傳統市場、攤販及餐飲業者落實肉品來源查驗並留存證明文件。對於疑似來源不明或未具屠宰證明的業者，將依法查處。同時，針對餐飲業、學校、長照機構及市場攤商，衛生局要求落實廚餘分類與衛生儲存，並查覈餐飲端肉品來源及廚餘流向，以防病毒經廚餘再度傳播。

截至10月26日止，衛生局配合農業部公告期間，共查覈市場與攤販65家，其中37家符合規定、23家未營業、5家業者需限期改正；餐飲業9家中7家符合規定、2家限期改正；養豬場1家及食品製造業25家均符合規定。衛生局將持續配閤中央防疫政策，加強市售豬肉來源檢查，確保食材符合衛生標準。

會議同時要求各單位加強廚餘回收管理，暫停廚餘餵豬行為，推動「廚餘不到位、不餵豬」防疫體系，從源頭阻斷病毒傳播風險。市場、餐飲業、學校及機關團膳的廚餘，須落實分類回收，並由環保單位統一收運處理，禁止私自交由畜牧業者。

副祕書長徐健麟指出，非洲豬瘟雖不會感染人類，但若病毒進入國內畜牧體系，將造成嚴重經濟損失。市府將透過跨局處聯防機制，從屠宰、流通、販售到餐桌端建立完整防堵網，確保市售肉品安全，維護市民健康與產業穩定。民眾如有食品安全衛生相關問題，可撥打服務專線0800-285-000，由專人提供協助。