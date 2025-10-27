　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

非洲豬瘟爆發衝擊攤商　綠議員喊話北市府「支援補貼」減壓

▲台北市政府市場處偕同衛生局、動保處及警察局前往環南市場、西寧市場及南門市場聯合稽查。（圖／產發局提供）

▲台北市政府市場處日前偕同衛生局、動保處及警察局前往環南市場、西寧市場及南門市場聯合稽查。（圖／產發局提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市爆發首例非洲豬瘟，農業部宣布全國豬隻禁運禁宰、禁餵廚餘15天，行政院長卓榮泰昨又宣布，非洲豬瘟有潛伏期，將再延長禁運措施10天。台北市議員洪婉臻今（27日）表示，因應非洲豬瘟防疫衝擊，已在議會提案，建請市府研議「免收攤位使用費」及「提供停業期間補助」等支援方案，減輕基層攤商壓力。

因應非洲豬瘟防疫，豬肉攤商及部分飲食攤被迫休業。營收歸零卻仍須負擔租金、水電與人事等固定開支。洪婉臻今表示，這波防疫衝擊已讓市場攤商苦不堪言，市府應展現與民共度難關的決心，研議「免收攤位使用費」及「提供停業期間補助」等支援方案。

洪婉臻指出，非洲豬瘟為全國性防疫挑戰，中央禁宰、禁運政策雖是必要防線，但攤商成為首波受害者，無貨可售、收入中斷，仍得支付市府場地租金與其他營運成本。她呼籲，台北市身為首都，應在防疫同時兼顧民生，展現更有溫度的治理態度。

洪婉臻提案建議，市府應由產業發展局、市場處共同研議跨局處協作機制，針對禁宰禁運期間未能營業的豬肉攤商與飲食攤，採「免收攤位使用費」、「補貼停業損失」等方式支援，並可視疫情變化滾動調整，讓攤商安心度過防疫過渡期，她強調，政府有責任在防疫與民生間取得平衡，絕不能讓攤商成為犧牲者。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
環河南路驚悚車禍！瓦斯行外送員身亡
張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」
明明還有空位！他驚「台人內用1現象」　大票人懂：很不自在
炸KK園區！緬軍連4天「爆破詐騙集團」　碎片噴到泰國
快訊／改款降價了！TOYOTA「新bZ4X電動休旅」台灣上市
快訊／沉寂5個月！陳零九穿白上衣現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

豬農廚餘蒸煮紀錄中斷數月　盧秀燕反擊中央：不上傳也沒罰則

非洲豬瘟爆發衝擊攤商　綠議員喊話北市府「支援補貼」減壓

翁曉玲提案縮短選前民調冷靜期　綠委批破壞國安：助中國介選？

《時代》刊登投書稱賴清德魯莽　綠委：我投書人民日報代表中共？

美學者評賴清德是魯莽領導人　黃國昌：嚴重警訊「賴應察納雅言」

鄭麗文反對提高國防預算　民進黨團：勿將和平寄望在中共善意上

金融時報憂鄭麗文激怒川普　他駁：中國人的事美國有什麼好怒？

鄭麗文喊世代交替卻用「老藍男」　黃健豪：盼穩定黨務後有開創做法

非洲豬瘟案情一日數變！綠營轟「下台謝罪」　盧秀燕：謝謝指導

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

豬農廚餘蒸煮紀錄中斷數月　盧秀燕反擊中央：不上傳也沒罰則

非洲豬瘟爆發衝擊攤商　綠議員喊話北市府「支援補貼」減壓

翁曉玲提案縮短選前民調冷靜期　綠委批破壞國安：助中國介選？

《時代》刊登投書稱賴清德魯莽　綠委：我投書人民日報代表中共？

美學者評賴清德是魯莽領導人　黃國昌：嚴重警訊「賴應察納雅言」

鄭麗文反對提高國防預算　民進黨團：勿將和平寄望在中共善意上

金融時報憂鄭麗文激怒川普　他駁：中國人的事美國有什麼好怒？

鄭麗文喊世代交替卻用「老藍男」　黃健豪：盼穩定黨務後有開創做法

非洲豬瘟案情一日數變！綠營轟「下台謝罪」　盧秀燕：謝謝指導

7-11咖啡「買7送7」先筆記！萬聖節思樂冰、霜淇淋「買1送1」

新竹爆銀樓搶案！嫌開「媽媽140萬跑車」　搶14萬金項鍊逃1hr落網

愛雅懷孕5個月「3部位變黑了」！崩潰吐最尷尬問題：以前從沒遇過

扯！美警無視槍擊命案報案　從容領錢「爽嗑披薩2小時」挨告瀆職

廣東肉品公司外堆滿大量死豬　官方介入：暫未流入市場　

黃韻玲愛兒組樂團！認了昔想擺脫標籤「音樂課被逼彈琴」　神似沈光遠遭虧

鄰居哈士奇「挖地道越獄」進度飛快！　鼻子先露出即將完工

鄭智化道歉！坦承「連滾帶爬」是情緒用詞　親感謝地勤人員

想見你！川普訪日又喊「想念金正恩」　恐因北韓外務相訪俄撲空　

萬華驚悚車禍！貨車左轉與機車相撞　瓦斯行外送員不治

【行走的30萬】潛水客偶遇海龜！喊：根本國家派來的間諜XD

政治熱門新聞

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

賴清德被批魯莽　吳釗燮：多可悲才無視中國挑釁？絕不投降！懂？

中星會談重申一中政策、反對台獨　外交部：台灣是主權獨立國家

CM-11戰車零件噴飛害自行車騎士摔傷　六軍團：依軍車保險理賠

美星對台立場兩樣情！　外交官員：新加坡為迎合中國犧牲台灣

鄭麗文如果2026、2028大選夢想成真　他：政治學教科書要全面改寫

廚餘蒸煮紀錄中斷數月挨批　盧秀燕反擊中央

幕後／民進黨第2波縣市長可能提名人選曝　台北、桃園深水區最後討論

中國公布台灣衛星照稱「都是中國的」　綠委：幼稚小屁孩把戲

吳思瑤喊淘寶肉品是非洲豬瘟破口　藍黨團指早禁止：2部長道歉下台

新壽T17、T18「合意解約」　蔣萬安：輝達盼再提供其他適合土地

金融時報憂鄭麗文激怒川普　他駁：中國人的事美國有什麼好怒？

搭火車曬與年輕人合照　鄭麗文曝心聲

防豬瘟　蔣萬安向中央拋3建議：避免價格波動

更多熱門

相關新聞

彰化出動「黑水虻部隊」　月吞300噸廚餘

彰化出動「黑水虻部隊」　月吞300噸廚餘

非洲豬瘟疫情拉警報，全國禁止廚餘養豬，瞬間爆出大量廚餘，彰化縣每月平均湧入650噸廚餘，由和美鎮清潔隊飼養的「黑水虻大軍」，這群看似不起眼的昆蟲，正以驚人食量幫忙消化廚餘，還把廢棄物變身為有機肥與飼料，成功開創循環經濟新模式，成為防疫戰中的環保奇兵。

人妻「實測3年廚餘機」！過來人推爆：果蠅蟑螂也沒了

人妻「實測3年廚餘機」！過來人推爆：果蠅蟑螂也沒了

綠營轟「下台謝罪」　盧秀燕：謝謝指導

綠營轟「下台謝罪」　盧秀燕：謝謝指導

養豬場未上傳蒸煮紀錄還照送廚餘　綠黨團轟：台中市府螺絲掉滿地

養豬場未上傳蒸煮紀錄還照送廚餘　綠黨團轟：台中市府螺絲掉滿地

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

關鍵字：

台北非洲豬瘟洪婉臻卓榮泰行政院

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面