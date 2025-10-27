非洲豬瘟爆發衝擊攤商　綠議員喊話北市府「支援補貼」減壓

▲台北市政府市場處日前偕同衛生局、動保處及警察局前往環南市場、西寧市場及南門市場聯合稽查。（圖／產發局提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市爆發首例非洲豬瘟，農業部宣布全國豬隻禁運禁宰、禁餵廚餘15天，行政院長卓榮泰昨又宣布，非洲豬瘟有潛伏期，將再延長禁運措施10天。台北市議員洪婉臻今（27日）表示，因應非洲豬瘟防疫衝擊，已在議會提案，建請市府研議「免收攤位使用費」及「提供停業期間補助」等支援方案，減輕基層攤商壓力。

因應非洲豬瘟防疫，豬肉攤商及部分飲食攤被迫休業。營收歸零卻仍須負擔租金、水電與人事等固定開支。洪婉臻今表示，這波防疫衝擊已讓市場攤商苦不堪言，市府應展現與民共度難關的決心，研議「免收攤位使用費」及「提供停業期間補助」等支援方案。

洪婉臻指出，非洲豬瘟為全國性防疫挑戰，中央禁宰、禁運政策雖是必要防線，但攤商成為首波受害者，無貨可售、收入中斷，仍得支付市府場地租金與其他營運成本。她呼籲，台北市身為首都，應在防疫同時兼顧民生，展現更有溫度的治理態度。

洪婉臻提案建議，市府應由產業發展局、市場處共同研議跨局處協作機制，針對禁宰禁運期間未能營業的豬肉攤商與飲食攤，採「免收攤位使用費」、「補貼停業損失」等方式支援，並可視疫情變化滾動調整，讓攤商安心度過防疫過渡期，她強調，政府有責任在防疫與民生間取得平衡，絕不能讓攤商成為犧牲者。

