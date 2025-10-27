　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

豬農廚餘蒸煮紀錄中斷數月　盧秀燕反擊中央：不上傳也沒罰則

▲非洲豬瘟,養豬場。（圖／民眾提供）

▲傳出非洲豬瘟的養豬場未按時上傳廚餘蒸煮紀錄，遭到各界質疑。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市爆發非洲豬瘟案例，後續追查發現不僅場內獸醫師角色不明，養豬場更被揭露長達數月未確實上傳廚餘蒸煮資料，防疫監督機制形同虛設，引發外界譁然，行政院環境部與台中市政府的防疫責任歸屬也成外界關注焦點。環境部環境管理署副署長林左祥暗指地方稽查密度不足；台中市長盧秀燕則反擊中央規定「不上傳沒罰則」，雙方隔空交火。

這場橫跨中央與地方記者會上，雙方就「廚餘蒸煮紀錄上傳」的落實與罰則問題各有意見。台中市環保局長陳宏益表示，「沒有上傳不用開罰，因為沒有罰則。」表明該豬瘟場過去3年來，共稽查24次，蒸煮廚餘沒問題，也沒開紀錄，老農確實上傳有問題，稽查同仁6月到10月就打電話「盧」老農，不厭其煩道德勸說輔導老農。

▲台中市長盧秀燕,農業局長張敬昌。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕針對廚餘上傳紀錄漏缺問題，透露地方執法無據困難，「拜託業者上傳，對方不做，也沒有罰則。」（圖／記者游瓊華攝）

台中市長盧秀燕也直言，環境部長期以來確實要求業者每日上傳資料，但今天在工作會議中曾釐清，中央對此無罰則，形成地方執法無據，「拜託業者上傳，對方不做，也沒有罰則。」盧秀燕也強調，「發現問題比較重要。」

環境部環境管理署副署長林左祥不滿台中市府說法，直言環境部訂有廚餘養豬場稽查計畫，要求環保單位對未每日上傳蒸煮照片或影片的業者，應將稽查頻率從每二至三個月一次，「提高密度至每個月一次。」

▲▼環保局長,環境部環境管理署副署長林左祥。（圖／記者游瓊華攝）

▲環境部環境管理署副署長林左祥直言，廚餘蒸煮上傳紀錄若無落實，恐造成嚴重防疫破口。（圖／記者游瓊華攝）

林左祥語氣嚴肅地表示，資料顯示，爆發豬瘟的這家養豬場，5月僅上傳5天、6月3天、7月更只有1天，到了8月則是「完全沒有上傳」。然而，台中市環保局在這段期間僅於5月和7月前往稽查，明顯未依規定在業者停止上傳後，啟動更嚴格的每月稽查機制。他強調，要求上傳是為了確保業者落實「90度C高溫蒸煮一小時」的關鍵防疫步驟，若無落實，恐造成防疫破口，這才是最嚴重的問題。

此外，針對盧秀燕「無法可罰」的說法，林左祥重申，即使沒有罰則，但「未上傳」本身就是一個警訊，地方政府的責任是根據此警訊「提高稽查密度」，而非放任不管。至於未上傳是否違法、未來是否要處罰，可留待後續討論。

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

非洲豬瘟　綠喊話北市府「支援補貼攤商」減壓

台中市爆發首例非洲豬瘟，農業部宣布全國豬隻禁運禁宰、禁餵廚餘15天，行政院長卓榮泰昨又宣布，非洲豬瘟有潛伏期，將再延長禁運措施10天。台北市議員洪婉臻今（27日）表示，因應非洲豬瘟防疫衝擊，已在議會提案，建請市府研議「免收攤位使用費」及「提供停業期間補助」等支援方案，減輕基層攤商壓力。

彰化出動「黑水虻部隊」　月吞300噸廚餘

人妻「實測3年廚餘機」！過來人推爆：果蠅蟑螂也沒了

15天禁宰令囤豬30萬頭　解封後豬價恐崩盤

綠營轟「下台謝罪」　盧秀燕：謝謝指導

