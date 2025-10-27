明明還有空位！他驚「台人內用1現象」　大票人懂：很不自在

▲早餐店客滿，一人一桌的畫面超常見，網友笑稱「台灣人真的不太會併桌」。（圖／Unsplash）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友發現台灣人幾乎不會跟陌生人併桌，像早餐店常見一人坐四人桌，就算客滿也少有人詢問能否共桌。朋友們一致認為「吃飯是個人時間，不該被打擾」，讓原PO直呼太可愛。網友熱議，有人堅持「寧可外帶不併桌」；也有人覺得「各吃各的沒差」，僅在美食街或觀光區人多時才例外。

一名網友在Threads表示，突然發現台灣人出外用餐時，好像不太會「跟陌生人併桌」。他實際舉例，早餐店常見一個人坐四人桌用餐，就算現場客滿，也很少人會開口詢問能否一起坐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來原PO問身邊朋友，大家都異口同聲表示「吃飯就是個人時間」，不喜歡被干擾，答案一出立刻讓原PO點頭直呼台灣人真的太可愛，同時也好奇詢問大家，「你們是會去問能不能併桌的類型嗎？」

大票人爆共鳴，「雖然我通常不會拒絕，但我不喜歡別人問併桌，所以我也不太會問別人」、「原則上不介意併桌，但我也不會主動問就是」、「不喜歡併桌，寧可不吃或外帶，但如果是對方詢問，還是會答應」、「之前去一間小吃店，老闆娘到處併桌，同一桌可以三、四個人都互不認識，吃一次就不太想去」、「不會併桌，會慢慢等有位子，不然會吃得很不自在」。

也有人比較隨和表示，「我ok耶，各吃各的、各滑各的手機」、「如果人很多，我甚至會主動問別人要不要坐這邊欸」、「會問，然後順便說：我吃很快」、「如果剛好那個人也是一個人用餐，我就會去問他，大部分都挺客氣說可以 」。

更有人直呼，「好像真的不太會併桌 但在美食街人潮爆炸一位難求的時候例外」、「除了好市多跟觀光區外，幾乎沒有想跟別人併桌享用食物，沒位子就外帶」、「超不喜歡併桌，但百貨公司美食街就只能併桌」、「只有在那種美食區，又真的找不到才敢問」。