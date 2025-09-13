早餐店都該普及「巧克力吐司+1神物」　內行推爆：一吃愛上

▲早餐店「隱藏版吃法」。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友分享超新奇的早餐店吃法，竟然是「巧克力夾薯餅吐司」，酥脆薯餅搭配甜而不膩的巧克力，一口咬下竟然意外合拍，讓他驚呼「這組合應該要普及所有早餐店！」貼文一出，立刻釣出一票吃貨再推，「巧克力+卡啦雞才是王道」、「巧克力胡椒薯餅半熟蛋吐司才好吃」。

一名網友在Threads表示，最近在早餐店看到「巧克力夾薯餅」的新奇組合，抱著嚐鮮的心態點了一份，沒想到一口咬下去竟然意外好吃，外層酥脆的薯餅，搭配甜而不膩的巧克力醬，形成了甜鹹交融的奇妙口感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO認真推薦大家可以吃吃看，「巧克力薯餅吐司應該要普及所有早餐店！」

文章一出，不少吃貨都大讚，「找到同好了，巧克力薯餅吐司真的超級讚，大家都不懂我」、「巧克力薯餅吐司超好吃啦！到底是哪個神人發明這種吃法，很棒」、「找到同好，我老公都說我是邪魔歪道，他根本不懂食物」、「超讚，之前推坑男友，一吃愛上」。

還有內行推薦隱藏版吃法，「我們是用榛果巧克力灑上一點胡椒鹽，超棒」、「這真的很好吃，希望每間早餐店可以直接上菜單」、「超級好吃，尤其薯餅熱熱脆脆的時候」、「巧克力胡椒薯餅半熟蛋吐司才好吃」、「巧克力+大熱狗，應該推給大家」、「巧克力+卡啦雞才是王道」、「巧克力夾蛋也好好吃」。

另外，也有草莓派出來喊話，「草莓蛋吐司愛好者在這，最愛的是草莓肉鬆蛋吐司」、「我是草莓肉鬆蛋吐司派，我願意嘗試你的巧克力薯餅吐司～加顆蛋好了」、「草莓肉鬆蛋吐司、巧克力火腿蛋起司吐司都超好吃」。