美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

從百貨公司到大賣場美食街，幾乎都能見到烏龍麵專賣店「丸龜製麵」。就有網友好奇，丸龜製麵在日本不一定非吃不可，且四國在地烏龍麵更Q彈，台灣價位除了清湯外多是百元起跳，隨手夾幾樣炸物就衝到150～200元，跟路邊麵店相比仍偏貴，「怎麼生存下來的？」貼文引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「丸龜製麵怎麼生存下來的？」提到日系餐飲品牌除非名氣大到像一蘭那樣，台人連去日本都會吃，不然若是以丸龜製麵來說，去日本不一定會特別品嘗，而且四國地區的烏龍麵似乎更Q彈，可以吃在地烏龍麵就好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，在台灣的丸龜製麵價格不便宜，除了清湯烏龍麵外，多是百元起跳，若再隨手夾幾樣炸物就衝到150～200元，跟台灣路邊麵店相比仍偏貴，因此疑惑「丸龜製麵怎麼生存下來的？」

貼文引發討論，「烏龍麵好吃，我覺得很便宜」、「日本炸物好吃很多」、「開在百貨裡面的，午餐時間都爆多人」、「定價沒有直接日圓換成新台幣就很良心」、「開放式廚房服務，有在吃自助餐的fu」、「便宜呀！我都只點麵，別家都300起跳」、「以美食街來說，最低價的餐點只能選擇這。」

其中，多數人認為關鍵在「開在百貨美食街」，價格相對同場域便宜、出餐快又穩定，不踩雷就是勝利，「品質穩定、穩定、穩定」、「美食街雷太多，它算能吃的」、「跟三商巧福一樣 不雷但也不是最好吃的」、「問就是蔥花爆加滿，加到看不見湯」、「他是現在僅存可以自己加蔥+蒜泥+薑泥的店了。」