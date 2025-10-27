2女騎機車遊三地門...清空油箱牽車走2小時！加油站還有8km崩潰

▲里港警方助彭姓女子兩人加油後順利返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

兩名高雄女子日前騎機車前往屏東三地門鄉隘寮溪遊玩，傍晚準備返家時才發現機車沒油，只能徒步牽車求援。走了近兩小時仍離加油站8公里，體力幾乎耗盡。情急之下求助里港警方，員警獲報趕往協助，協助購油加滿後送她們平安下山，讓她非常感謝，

這兩名家住高雄的女子於日前騎乘機車到屏東三地門鄉隘寮溪河床地遊玩，約於18時許天色漸暗準備返家時發現機車沒油，兩人徒步牽車欲前往主幹道求助。行走近兩小時後，發現離最近的加油站仍有約 8公里距離，但體力早已透支，於是撥打電話至三地門分駐所尋求協助。

警員黃威誠接獲報案後立即驅車前往該產業道路搜尋，並與報案人保持電話聯繫。抵達現場時，見彭姓報案人與友人癱坐在機車旁，神情疲憊，由於天色昏暗，黃員隨即請兩人坐上巡邏車並載往山下加油站購油後返回現場協助加油。機車重新啟動後，報案人與友人露出笑容，頻頻感謝警方及時伸出援手，讓她們順利返家。

分局分局長邱逸樵呼籲，外出遊玩或進入山區前，務必檢查車輛狀況及油料，確保行程安全順利，避免因油料耗盡或拋錨受困山區，「多一份準備，少一分擔心」。